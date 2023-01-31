Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.01
69,33
75,40
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Bellini откроет еще одну «Ромбабу» в Красноярске

Bellini откроет еще одну «Ромбабу» в Красноярске
Иллюстрация: Bellini

Ресторанная группа Bellini 2 февраля открывает «Ромбабу» на правобережье. Кондитория, которая станет седьмой по счету, разместилась в ТЦ «Красноярье».

#НОВОСТИ
Открыть ее планировали в конце прошлого года, но ремонт затянулся. В заведении будет 30 посадочных мест, площадь новой кондитории составила 64 кв. м. Эта «Ромбаба» по формату будет такой же, как и другие кондитории Bellini.  
 
Сейчас в Красноярске сеть кондиторий насчитывает 7 точек. В прошлом году открылись две «Ромбабы». Также первая кондитория появилась в Москве. Там одной кондиторией ограничиваться не планируют. В планах на первый квартал 2023 — открытие кондиторий в Москве на Арбате, Полянке и Красной Пресне. Сейчас Bellini работает над большим проектом — гастрономическим рынком. Он появится около ТК «Квант», сроки запуска пока не называются. 
 
Читайте также: 
 

Сеть кондитерских «Ромбаба» (входит в Bellini Gastronomic Ecosystem) открывается на этой неделе в Москве. В столице уже запустили собственное производство.

 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дилер выбран: «Москвич» появится в шоу-румах Красноярска в феврале 2023Дилер выбран: «Москвич» появится в шоу-румах Красноярска в феврале 2023
  • #НаПавликах: группа Урарту открывает два новых заведения в феврале#НаПавликах: группа Урарту открывает два новых заведения в феврале
  • Красноярская компания открыла международный офис в Южной КорееКрасноярская компания открыла международный офис в Южной Корее
  • –73°С: в Эвенкии зафиксирована рекордно низкая температура–73°С: в Эвенкии зафиксирована рекордно низкая температура
  • Манскому району выбрали нового главуМанскому району выбрали нового главу
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.