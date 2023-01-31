Bellini откроет еще одну «Ромбабу» в Красноярске
Ресторанная группа Bellini 2 февраля открывает «Ромбабу» на правобережье. Кондитория, которая станет седьмой по счету, разместилась в ТЦ «Красноярье».
Открыть ее планировали в конце прошлого года, но ремонт затянулся. В заведении будет 30 посадочных мест, площадь новой кондитории составила 64 кв. м. Эта «Ромбаба» по формату будет такой же, как и другие кондитории Bellini.
Сейчас в Красноярске сеть кондиторий насчитывает 7 точек. В прошлом году открылись две «Ромбабы». Также первая кондитория появилась в Москве. Там одной кондиторией ограничиваться не планируют. В планах на первый квартал 2023 — открытие кондиторий в Москве на Арбате, Полянке и Красной Пресне. Сейчас Bellini работает над большим проектом — гастрономическим рынком. Он появится около ТК «Квант», сроки запуска пока не называются.
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