Красноярские рестораны снова вошли по число лучших в России
Премия WHERETOEAT опубликовала лонг-лист 2023. Красноярцев в нем стало больше.
В лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA этого года вошло 15 красноярских заведений. В частности, это (по алфавиту):
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«#Истории»;
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«Баран и бисер»;
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«Булгаков»;
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«Дзе»;
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«Свинья и бисер»;
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«Хозяин Тайги»;
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«Чешуя»;
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0.75 Please Wine & Kitchen;
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Bistrot de Luxe Home;
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Formaggi;
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Fresco;
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Glas;
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Hello Wine;
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Mike & Molly;
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Tunguska.
Всего же экспертами премии в качестве претендентов на нее было выдвинуто 556 ресторанов со всей страны. В прошлом же году их было 797, а красноярских среди них — 11. Новичками рейтинга стали «Дзе», «Свинья и бисер», Formaggi, Glas и Hello Wine, а вот Common Place его покинул.
Напомним, что в шорт-лист WHERETOEAT RUSSIA 2022 вошло три красноярских ресторана — 0.75 Please Wine & Kitchen, Tunguska и «Чешуя». В итоговом рейтинге они заняли 18, 21 и 37 позиции соответственно.
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