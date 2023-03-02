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Красноярские рестораны снова вошли по число лучших в России

Красноярские рестораны снова вошли по число лучших в России
Иллюстрация: t.me/berrywoodfamily

Премия WHERETOEAT опубликовала лонг-лист 2023. Красноярцев в нем стало больше.

#НОВОСТИ

В лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA этого года вошло 15 красноярских заведений. В частности, это (по алфавиту):

  • «#Истории»;

  • «Баран и бисер»;

  • «Булгаков»;

  • «Дзе»;

  • «Свинья и бисер»;

  • «Хозяин Тайги»;

  • «Чешуя»;

  • 0.75 Please Wine & Kitchen;

  • Bistrot de Luxe Home;

  • Formaggi;

  • Fresco;

  • Glas;

  • Hello Wine;

  • Mike & Molly;

  • Tunguska.

Всего же экспертами премии в качестве претендентов на нее было выдвинуто 556 ресторанов со всей страны. В прошлом же году их было 797, а красноярских среди них — 11. Новичками рейтинга стали «Дзе», «Свинья и бисер», Formaggi, Glas и Hello Wine, а вот Common Place его покинул.

Напомним, что в шорт-лист WHERETOEAT RUSSIA 2022 вошло три красноярских ресторана — 0.75 Please Wine & Kitchen, Tunguska и «Чешуя». В итоговом рейтинге они заняли 18, 21 и 37 позиции соответственно.

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Автор: Петр Савельев
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