Красноярские рестораны снова вошли по число лучших в России

Премия WHERETOEAT опубликовала лонг-лист 2023. Красноярцев в нем стало больше.

В лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA этого года вошло 15 красноярских заведений. В частности, это (по алфавиту):

«#Истории»;

«Баран и бисер»;

«Булгаков»;

«Дзе»;

«Свинья и бисер»;

«Хозяин Тайги»;

«Чешуя»;

0.75 Please Wine & Kitchen;

Bistrot de Luxe Home;

Formaggi;

Fresco;

Glas;

Hello Wine;

Mike & Molly;

Tunguska.

Всего же экспертами премии в качестве претендентов на нее было выдвинуто 556 ресторанов со всей страны. В прошлом же году их было 797, а красноярских среди них — 11. Новичками рейтинга стали «Дзе», «Свинья и бисер», Formaggi, Glas и Hello Wine, а вот Common Place его покинул.

Напомним, что в шорт-лист WHERETOEAT RUSSIA 2022 вошло три красноярских ресторана — 0.75 Please Wine & Kitchen, Tunguska и «Чешуя». В итоговом рейтинге они заняли 18, 21 и 37 позиции соответственно.

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