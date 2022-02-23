Три красноярских ресторана вошли в ТОП-50 российских заведений

Два из них уже оказывались на верхних позициях рейтинга в прошлом году. С того времени они существенно укрепили свои позиции.

Красноярские рестораны 0.75 Please, «Тунгуска» и «Чешуя» вошли в ТОП-50 лучших заведений России. Об этом стало известно на церемонии вручения ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2022, которая прошла в Москве вчера вечером.

В итоговом рейтинге 0.75 Please оказался на 18 месте, Tunguska — на 21-м, а «Чешуя» — на 37-м. Помимо них из сибирских ресторанов в сотню лучших попал только новосибирский «#СибирьСибирь».

Лучшим же рестораном России в это раз признали московский Twins Garden. Далее идут Birch и Harvest из Санкт-Петербурга.

Напомним, что в прошлом году 0.75 Please и Tunguska уже попадали в ТОП-50 лучших ресторанов России по версии WHERETOEAT. Правда, тогда они заняли 37 и 40 строчку соответственно. Первое же место тогда занял Birch.

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