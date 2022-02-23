Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.02
80,41
90,88
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Три красноярских ресторана вошли в ТОП-50 российских заведений

Три красноярских ресторана вошли в ТОП-50 российских заведений
Иллюстрация: vk.com/wheretoeat

Два из них уже оказывались на верхних позициях рейтинга в прошлом году. С того времени они существенно укрепили свои позиции.

#НОВОСТИ
Красноярские рестораны 0.75 Please, «Тунгуска» и «Чешуя» вошли в ТОП-50 лучших заведений России. Об этом стало известно на церемонии вручения ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2022, которая прошла в Москве вчера вечером.
 
В итоговом рейтинге 0.75 Please оказался на 18 месте, Tunguska — на 21-м, а «Чешуя» — на 37-м. Помимо них из сибирских ресторанов в сотню лучших попал только новосибирский «#СибирьСибирь».
 
Лучшим же рестораном России в это раз признали московский Twins Garden. Далее идут Birch и Harvest из Санкт-Петербурга.
 
Напомним, что в прошлом году 0.75 Please и Tunguska уже попадали в ТОП-50 лучших ресторанов России по версии WHERETOEAT. Правда, тогда они заняли 37 и 40 строчку соответственно. Первое же место тогда занял Birch.
 
Читайте также:
Александр Усс: «Красноярск становится гастрономическим центром всей России»

На итоговой пресс-конференции глава Красноярского края рассказал, как удивился, узнав, что в Москве продаются гастротуры по ресторанам Красноярска. Однако признал, что это закономерно.

Красноярскую Tunguska признали лучшим региональным рестораном России

Заведение много раз попадало в поле зрения экспертов различных премий. В итоге взяло лидерство в одной из номинаций рейтинга журнала GQ.

Человек года - 2021: номинация «Ресторатор. Лучший новый проект»

Заведение с сибирским колоритом, рыбные рестораны и гастрономический проект, запущенный при вузе. «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации Ресторатор. Лучший новый проект

Пять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в Сибири

Лучшим заведением Сибири, по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT, также стал ресторан из Красноярска. Его шеф-повар и сомелье тоже заняли первые строчки в рейтинге.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Помещения «Командора» и «НадоМаркета» выставили на продажуПомещения «Командора» и «НадоМаркета» выставили на продажу
  • Александр Усс назначил себе советника по малому и среднему бизнесуАлександр Усс назначил себе советника по малому и среднему бизнесу
  • Руководителем департамента транспорта Красноярска назначен бывший полицейскийРуководителем департамента транспорта Красноярска назначен бывший полицейский
  • В Красноярском крае собираются перерабатывать зерно в биопластикВ Красноярском крае собираются перерабатывать зерно в биопластик
  • Торговый Порт в Дивногорске открылся в тестовом режимеТорговый Порт в Дивногорске открылся в тестовом режиме
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.