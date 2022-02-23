Три красноярских ресторана вошли в ТОП-50 российских заведений
Два из них уже оказывались на верхних позициях рейтинга в прошлом году. С того времени они существенно укрепили свои позиции.
На итоговой пресс-конференции глава Красноярского края рассказал, как удивился, узнав, что в Москве продаются гастротуры по ресторанам Красноярска. Однако признал, что это закономерно.
Красноярскую Tunguska признали лучшим региональным рестораном России
Заведение много раз попадало в поле зрения экспертов различных премий. В итоге взяло лидерство в одной из номинаций рейтинга журнала GQ.
Человек года - 2021: номинация «Ресторатор. Лучший новый проект»
Заведение с сибирским колоритом, рыбные рестораны и гастрономический проект, запущенный при вузе. «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации Ресторатор. Лучший новый проект
Пять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в Сибири
Лучшим заведением Сибири, по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT, также стал ресторан из Красноярска. Его шеф-повар и сомелье тоже заняли первые строчки в рейтинге.