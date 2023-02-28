Алексей Дудин, WhereToEat: «Триумф гастрономии Красноярска случился не на пустом месте»

В преддверии WHERETOEAT RUSSIA 2023 DK.RU поговорил с Алексеем Дудиным, исполнительным директором премии, о месте Красноярска на гастрономической карте России и причинах такого успеха.

— Алексей, как бы вы оценили позиции Красноярска на гастрономической карте России?

— Как мне видится, хорошей иллюстрацией этих позиций является общероссийский рейтинг WHERETOEAT RUSSIA 2022. В его формировании приняли участие 500 экспертов — рестораторов, шеф-поваров, сомелье и других важных действующих лиц ресторанного сообщества — со всей страны, и я считаю их суммарную оценку объективной. Давайте, посмотрим: сразу три красноярских ресторана вошли тогда по итогам 2021 в Топ-50 — 0.75 Please Wine & Kitchen занял 18-ю строчку, Tunguska — 21-ю, «Чешуя» — 37-ю. Это, по мне, очень хороший результат.

Совсем скоро, 7 апреля 2023, в Санкт-Петербурге будет озвучен свежий рейтинг WHERETOEAT RUSSIA 2023 — по итогам года 2022. И у меня есть основания надеяться, что результаты красноярских заведений будут заметно выше. Я сравнивал свои ощущения от посещения лучших ресторанов Красноярска в 2021 и 2022, и рост профессионального мастерства шефов, рост уровня сервиса для меня очевидны.

— За счет чего Красноярск «выстрелил» на гастрономической карте России?

— Я бы не назвал это «выстрелом». «Выстрел» — это когда не было ничего, и вдруг: «Ого!».

Красноярский ресторанный мир, в моем понимании, движется вперед постепенно и очень осознанно. Напомню вам, что и по итогам 2020 в общероссийском Топ-50 были красноярские рестораны — 0.75 Please Wine & Kitchen и Tunguska. Так что все — не на пустом месте. И развитие это стимулируется, как мне кажется, суммой факторов. Первый: ведущие рестораторы Красноярска любят смотреть по сторонам. Путешествуют по России и, если есть возможность, по другим странам с интересной кухней. Смотрят, впитывают, стараются перенять лучшее.

Второй момент: появление в Сибири Национальной ресторанной премии WHERETOEAT. Азарт конкуренции тут же вырос многократно: куда престижнее быть выше своего коллеги-ресторатора в домашнем Топ-10, чем в общероссийском Топ-50. Первое место — всегда первое место. И эксперты, к тому же, здесь — местные, лучше знают внутреннюю кухню.

И, наконец, еще один важный момент: умение ведущих красноярских рестораторов сотрудничать друг с другом. Далеко не во всех регионах такая приятная картина.

— Какие проекты и персон ресторанного рынка Красноярска выделяете лично вы?

— Я бы, прежде всего, выделил Высшую школу гастрономии Institut Paul Bocuse, ведомую Алексеем Горенским. Именно это, как мне кажется, и является сегодня ядром красноярского ресторанного сообщества. Его двигателем, его будущим. Вокруг него консолидируются местные рестораторы. Сюда с удовольствием приезжают лучшие шефы со всей страны, чтобы поделиться своими знаниями, научить чему-то важному ваших студентов. Здесь, по сути, воспитываются кадры не только для сибирских ресторанов, но и для России вообще. Многие из тех, кто сейчас получают здесь образование, вскоре отправятся в другие города страны. И, уровнем своих знаний, мастерства, станут отличной рекламой Красноярску.