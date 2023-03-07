Шеф-повар красноярской Tunguska вошел в десятку лучших поваров России

Он попал в шорт-лист соответствующей номинации национальной ресторанной премии.

Николай Бобров — шеф-повар красноярского ресторана Tunguska и бренд-шеф группы BerryWood Family — вошел в шорт-лист премии WHERETOEAT RUSSIA 2023.

Бобров является выпускником Красноярского государственного торгово-экономического института, который он закончил по специальности «инженер-технолог общественного питания». Позже он стажировался у Игоря Гришечкина (Cococo, Санкт-Петербург), Дмитрия Блинова (Tartarbar, Санкт-Петербург) и Алексея Каневского (Brisket BBQ, Москва).

Как Бобров рассказывал в интервью порталу «Город.Онлайн», в Красноярске свой ресторанный путь он начинал с бара (название он не приводит), а потом Дмитрий Журкин сманил его в «Залечь на дно в Брюгге» (входит в BerryWood Family). После пары лет работы там Боброва пригласили в команду, которая разрабатывала концепцию нового ресторана группы. Речь идет как раз о Tunguska.

Это не первый раз, когда Николай Бобров привлекает внимание ресторанных экспертов. К примеру, в прошлом году его дважды признавали лучшим шефом Сибири: сначала по версии WHERETOEAT SIBERIA, а чуть позже — премии «Шеф-повар года».

В шорт-листе WHERETOEAT RUSSIA 2023 компанию Боброву составляют Иван и Сергей Березуцкие (Twins Garden, Москва), Дмитрий Блинов (DUOband, Санкт-Петербург), Владимир Мухин (White Rabbit Family, Москва) и другие (с полным списком можно ознакомиться на сайте премии).

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