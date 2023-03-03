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Скоро открытие: красноярские гастропроекты-2023

Скоро открытие: красноярские гастропроекты-2023
Иллюстрация: market.yandex.ru

Аппетиты красноярских рестораторов растут. В 2023 сразу несколько рестогрупп планируют запустить заведения далеко за пределами родного региона — в столице и за рубежом.

#НОВОСТИ

«ДК» рассказывает о грядущих проектах рестораторов Красноярска, замешанных на амбициях, wow-эффекте и щепотке безрассудства.

Кондитория Bellini на Арбате и в Покровке

Скоро открытие: красноярские гастропроекты-2023 1

Покорять Москву ресторанная группа Bellini решила своим прочтением «сладкой жизни». В конце 2022 в столице открылась первая кондитерская «Ромбаба». Запуск собственного производства позволяет сети расти как на дрожжах — сегодня кондитория представлена уже тремя точками в столице. В планах рестогруппы развить сеть кондитерских в Москве до 10 заведений. 

0.75 Please — винный ресторан на Патриках

Скоро открытие: красноярские гастропроекты-2023 2

Для открытия московского «филиала» своего культового проекта, ресторана 0.75 Please, Александр Митраков выбрал не менее культовое место — Патриаршие пруды. Одной из главных сложностей в запуске заведения стал поиск подходящих площадей. В московском 0.75 Please будет порядка 45 мест, а открыть его планируют весной 2023.

FRESCO Asia — Паназия в исполнении Хаяйма Аминова

Скоро открытие: красноярские гастропроекты-2023 3

Ресторатор Хаяйм Аминов пробует свои силы в пан-азиатской кухне. FRESCO Asia откроется в старом помещении FRESCO на Мира, 49. Интерьер совершенно новый, как и концепция — Паназия в авторском исполнении. В заведении, которое подойдет как для делового обеда, так и для встречи с друзьями, будет 60 посадочных мест. Запуск проекта ожидается до конца весны.

Трендовый Nikkei от 075 group

Скоро открытие: красноярские гастропроекты-2023 4

Рестохолдинг Александра Митракова приведет в Красноярск один из популярных гастрономических трендов последних лет — японско-перуанскую кухню Nikkei. Одноименный ресторан Nikkei Cuisine расположится на первом этаже отеля Ibis. Заведение на 170 посадочных мест планируют открыть весной. В планах ресторатора тиражировать проект, в том числе за рубежом. Открывать заведения 075 group будет совместно с одним из совладельцев сети Ibis.

Кофейня Smith в дубайском DIFC

Скоро открытие: красноярские гастропроекты-2023 5

Свой относительно новый проект (кофейня Smith открылась в Красноярске в 2022) рестораторы Ольга Цветочкина и Дмитрий Леконцев решили сразу приземлить за пределами России, в торгово-офисном центре DIFC в Дубае. Формат заведения поменяется только в нюансах — например, в Дубае гораздо сильнее, чем в Красноярске, развита доставка, поэтому под нее будет адаптировано больше блюд. Строительство проекта стартует уже в марте, а открытие запланировано на июнь 2023.

«Садко» в прочтении Berrywood family

Скоро открытие: красноярские гастропроекты-2023 6

Berrywood family готовит громкий проект в здании речного вокзала на набережной Красноярска. Команда Дмитрия Журкина и Алексея Неймана планирует возродить некогда главный премиальный ресторан города — «Садко». Чтобы сохранить название, рестораторам пришлось вести переговоры с владельцем прав на бренд. Формат нового «Садко» — «премиальный ресторан впечатлений», открыть заведение планируют в сентябре-октябре.

Гастроквартал около «Кванта» 

Скоро открытие: красноярские гастропроекты-2023 7

Bellini Gastronomic Ecosystem работает над большим проектом — гастрономическим рынком. Он появится около ТК «Квант» и будет включать несколько форматов, флагманские из которых — непосредственно сам рынок: задумка идеологов — сделать «шефский рынок» с продуктами соответствующего качества и свежести, что привлечет и обычных покупателей. Второй формат — маркетплейс, который объединит как фермеров, так и рестораторов. Планируется, что в гастроквартале найдется место и современным технологиям сельского хозяйства, например вертикальным фермам. Сейчас проект на стадии разработки и поиска партнеров. Ориентировочные сроки запуска — через полгода-год.

 

Автор: Петр Савельев
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