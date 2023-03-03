Скоро открытие: красноярские гастропроекты-2023

Аппетиты красноярских рестораторов растут. В 2023 сразу несколько рестогрупп планируют запустить заведения далеко за пределами родного региона — в столице и за рубежом.

«ДК» рассказывает о грядущих проектах рестораторов Красноярска, замешанных на амбициях, wow-эффекте и щепотке безрассудства.

Кондитория Bellini на Арбате и в Покровке

Покорять Москву ресторанная группа Bellini решила своим прочтением «сладкой жизни». В конце 2022 в столице открылась первая кондитерская «Ромбаба». Запуск собственного производства позволяет сети расти как на дрожжах — сегодня кондитория представлена уже тремя точками в столице. В планах рестогруппы развить сеть кондитерских в Москве до 10 заведений.

0.75 Please — винный ресторан на Патриках

Для открытия московского «филиала» своего культового проекта, ресторана 0.75 Please, Александр Митраков выбрал не менее культовое место — Патриаршие пруды. Одной из главных сложностей в запуске заведения стал поиск подходящих площадей. В московском 0.75 Please будет порядка 45 мест, а открыть его планируют весной 2023.