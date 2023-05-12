«Эффект высокой базы»: в Красноярском крае подешевели сахар, машины и смартфоны

В начале весны годовой прирост цен в регионе оказался на рекордно низком уровне. Но это не повод для безудержного оптимизма.

В марте 2023 годовая инфляция в Красноярском крае оказалась на уровне 2,46% после 10,73% в феврале. Об этом DK.RU рассказали в краевом отделении Банка России. Как пояснил управляющий подразделения ЦБ Сергей Журавлев, столь низкий рост цен связан с резким их скачком год назад и последующей корректировкой в сторону уменьшения.

В марте 2022 мы наблюдали потребительский ажиотаж, многие наши земляки покупали товары впрок, приобретали дорогостоящие вещи, те, что планировали купить в будущем, опасаясь, что они исчезнут из магазинов, уйдут какие-то бренды. С мая спрос начал резко замедляться, а за ним и рост цен. За лето цены в среднем даже снизились. Осенью они вновь начали подрастать. И к марту текущего года мы подошли с умеренным ростом цен», — говорит Журавлев.

К примеру, в продовольственном сегменте цены год к году выросли лишь на 4,1%, тогда как в феврале (также год к году) они увеличились на 10,28%.

По данным ЦБ, столь разительное отличие годовой инфляции объясняется положением вещей по нескольким товарным группам. Так, из-за высокого урожая прошлого года подешевели зерновые и масличные культуры, что привело к снижению цен на свинину, говядину и мясо птицы, а это повлияло на стоимость колбасы и мясных консервов. Плюс из-за расширения географии поставок подешевели яблоки и апельсины.

Сахар же и вовсе, по сравнению с мартом прошлого года, подешевел почти на 30%. Это как раз и есть пример ажиотажного спроса на товары длительного хранения, который наблюдался год назад и привел к рескому росту цен на них», — рассказал Сергей Журавлев.

В отличие от продуктов, которые хоть и ощутимо меньше, чем ранее, но все же выросли в цене, непродовольственные товары в марте 2023 в среднем подешевели на 1,78% по отношению аналогичному месяцу 2022. Причиной этого стало снижение цен на подержанные импортные автомобили, отдельные виды мебели, одежды и обуви.

Мы опасались дефицита электронной техники, но рынок наполнился брендами из азиатских стран, увеличился выпуск товаров собственных торговых марок. В итоге телевизоры и смартфоны в марте подешевели в месячном и годовом сопоставлении», — говорит управляющий красноярским ЦБ.

Сильнее всего — на 6,64% — в крае подорожали услуги. Хотя и здесь отмечается почти двукратное замедление годовых темпов инфляции (в феврале она была на уровне 12,95%).

Стоит также отметить, что годовая инфляция в Красноярском крае по итогу марта 2023 оказалась ниже, чем в среднем по СФО (2,83%) и России (3,51%).

При этом, по мнению Журавлева, вероятность ускорения темпов роста цен сохраняется.

На это есть несколько объективных причин: где-то не хватает персонала, где-то еще не удалось наладить производство в нужных объемах, условия для внешней торговли остаются непростыми. Банк России учитывает все эти обстоятельства. Проводимая регулятором денежно-кредитная политика ограничит инфляцию в этом году в диапазоне 5-7%, а в 2024 году она опустится до 4%», — резюмировал он.

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