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Подержанные иномарки в Сибири в 14 раз обогнали по продажам новые машины

Подержанные иномарки в Сибири в 14 раз обогнали по продажам новые машины
Автор фото: tawatchai07. Иллюстрация: freepik.com

Год назад это соотношение было почти вдвое меньше.

#НОВОСТИ

Основные продажи автомобилей в Сибири в феврале — марте 2023 шли в сегменте подержанных иномарок. Такие данные приведены в очередном докладе Банка России, посвященном экономике регионов страны.

По информации регулятора, в годовом выражении продажи новых автомобилей в СФО упали практически на 60%. При этом, по данным Автостата, на одну новую машину приходилось 14 с пробегом, тогда как год назад таких было восемь.

После ухода европейских марок произошел существенный рост цен на китайские автомобили. Кроме того, сохраняется осторожное отношение покупателей к новым брендам. Параллельный импорт машин ушедших марок развивается, но только в отношении дорогих автомобилей, потому как это более выгодно при таможенном оформлении. А большинство красноярцев предпочитают покупать подержанные праворульные машины из Японии», — поясняет управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев.

Спрос на новые машины может подстегнуть произошедшее в декабре — марте ослабление рубля, считают автодилеры, на которых Центробанк ссылается в докладе. Правда, основное предложение в этом сегменте будет, по-видимому, формироваться китайскими компаниями.

В настоящее время в Красноярском крае действует около 20 автосалонов китайских марок. Зачастую это автоцентры, в которых еще недавно продавали европейские автомобили. Есть все предпосылки к тому, что автобренды из Китая будут укреплять свое влияние, так как обслуживание таких машин и запчасти к ним более доступны», — считает Журавлев.

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Автор: Петр Савельев
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