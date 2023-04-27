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Продажи машин-«трехлеток» в Красноярском крае взлетели на 196 %

Продажи машин-«трехлеток» в Красноярском крае взлетели на 196 %
Иллюстрация: fuse2relay.ru

В январе-марте 2023 продажи авто-«трехлеток» в крае выросли на на 196,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2022. Средняя цена таких автомобилей составила немногим более 2,8 млн рублей

#НОВОСТИ

Динамику рынка автомобилей с пробегом в возрасте до 3-х лет в I квартале 2023 в Красноярском крае проанализировали эксперты Авито Авто.

Самыми востребованными моделями в сегменте стали Kia K5, Kia Sorento, ВАЗ (LADA) Granta, Hyundai Avante и Kia Carnival.

Средняя цена 3-летнего автомобиля с пробегом в Красноярском крае по итогам I квартала 2023 составила чуть более 2,8 млн рублей. Самыми продаваемыми брендами трехлеток в регионе в январе-марте стали Kia, Hyundai, Toyota, BMW, ВАЗ (LADA).

Многие покупатели рассматривают трехлетние автомобили в качестве альтернативы новым из салона. Как правило, трехлетки обладают современными характеристиками, на них еще действует гарантия производителя, и часто такие авто имеют небольшой пробег. Эти факторы способствует росту продаж автомобилей в возрасте до 3-х лет. При этом растет и доля таких авто на рынке авто с пробегом: по итогам I квартала 2023 она составила 10,3 %, в то время как годом ранее равнялась 8,9 %, — отмечают эксперты Авито Авто.

Автор: Петр Савельев
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