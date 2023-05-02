Парковки Красгорпарка временно станут бесплатными

Красгорпарк исполняет решение Арбитражного суда. Ранее суд признал организации платных стоянок как несоответствующую допустимым видам деятельности согласно закону «Об автономных учреждениях».

Сейчас учреждение передает проекта в ведение Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Ориетировочно этот процесс займет месяц. На время переоформления документов, все парковки станут бесплатными.

Проект работает в Красноярске с 2000. Все это время его курировал Красгорпарк. Учреждение отвечает за 8 платных парковочных пространств. Это площадки на площади Революции, ул. Бограда, 134, две площадки на верхнем ярусе Театральной площади, на площади Мира и в парке имени 400-летия Красноярска, возле Речного вокзала и Регистрационной палаты на Дубровинского.

По статистике по будням платной стоянкой в центре города пользуются более 1100 человек. В день стоянку на Театральной площади использовало более 500 автомобилистов, в выходные автомобили оставляли на стоянке в среднем на 2 часа.​

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