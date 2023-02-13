В Красноярске на Красной Армии заработает «Паркон»

Иллюстрация: администрация города

С 1 марта на ул. Красной Армии заработает комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Паркон». Об этом автомобилистов предупредили в мэрии.