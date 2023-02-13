В Красноярске на Красной Армии заработает «Паркон»
С 1 марта на ул. Красной Армии заработает комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Паркон». Об этом автомобилистов предупредили в мэрии.
Комплекс будет контролировать парковку на участке от Диктатуры Пролетариата до Декабристов и всех прилегающих к ним улицам. За неправильную парковку будут выписывать штрафы в автоматическом режиме.
Напомним, в ноябре на Красной Армии и прилегающих улицах заработала платная парковка. Там появилось 167 паркомест. Функции оператора парковки осуществляет МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Стоимость часа парковки составила 25 рублей. Затем около месяца парковка была бесплатной, так как была замечена некорректная работа. Некоторое время назад в мэрии пожаловались, что автомобилисты ломают замки на парковке. В полицию уже подано 22 заявления по факту поломки замков-блокираторов. Ущерб городу составил почти 3 млн рублей.
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