Платная парковка на Красной Армии в Красноярске стала временно бесплатной

По требованию заказчика, то есть МКУ «УДИБ», разработчики теперь должны будут донастроить программное обеспечение.

Специалистам необходимо проанализировать функционал ПО, устранить обнаруженные ошибки, и доработать его с учетом пожеланий и предложений пользователей», — отметили в УДИБ.

На это время пользоваться парковкой можно будет бесплатно. О возобновлении работы паркинга в платном режиме пользователей уведомят через приложение и сайт проекта.

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