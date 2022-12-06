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Платная парковка на Красной Армии в Красноярске стала временно бесплатной

Платная парковка на Красной Армии в Красноярске стала временно бесплатной
Иллюстрация: администрация Красноярска

В работе оборудования и программного обеспечения обнаружили неполадки. Теперь разработчикам предстоит устранить недочеты.

#НОВОСТИ
Платная парковка на Красной Армии и прилегающим к ней улицам заработала 28 ноября. За неделю в единый справочный центр от автомобилистов поступило 52 звонка. Они касались работы оборудования и программного обеспечения, рассказали в МКУ «УДИБ». Анализ показал, что проблемы возникали как из-за невнимательности водителей, так и из-за некорректной настойки оборудования. 
 
По требованию заказчика, то есть МКУ «УДИБ», разработчики теперь должны будут донастроить программное обеспечение.
Специалистам необходимо проанализировать функционал ПО, устранить обнаруженные ошибки, и доработать его с учетом пожеланий и предложений пользователей», — отметили в УДИБ.
На это время пользоваться парковкой можно будет бесплатно. О возобновлении работы паркинга в платном режиме пользователей уведомят через приложение и сайт проекта. 
 
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Автор: Петр Савельев
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