Платная парковка на Красной Армии в Красноярске стала временно бесплатной
В работе оборудования и программного обеспечения обнаружили неполадки. Теперь разработчикам предстоит устранить недочеты.
Специалистам необходимо проанализировать функционал ПО, устранить обнаруженные ошибки, и доработать его с учетом пожеланий и предложений пользователей», — отметили в УДИБ.
В Красноярске запретят стоянку около Арбитражного суда
С четверга, 17 ноября, в Красноярске запретят стоянку транспорта на проезде под Вантовым мостом и в районе Арбитражного суда края. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Красноярске поменяются тарифы на парковке аэропорта
Со вторника, 8 ноября, на парковке аэропорта Красноярск начнут действовать новые тарифы. Об этом предупредили в пресс-службе аэропорта.
В Красноярске в середине декабря включат праздничную иллюминацию
Городская иллюминация начнет работать в праздничном режиме с 19 декабря. Сейчас завершается проверка оборудования, рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства.