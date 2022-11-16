В Красноярске запретят стоянку около Арбитражного суда

С четверга, 17 ноября, в Красноярске запретят стоянку транспорта на проезде под Вантовым мостом и в районе Арбитражного суда края. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Парковать автомобили будет нельзя при съезде с улицы Карла Маркса на Конституции СССР. Там поставят знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор». Они появятся в сторону улицы Белинского и под мостом в направлении кольцевой развязки.

В мэрии пояснили, что решение приняли для оптимизации движения. Автомобилисты паркуют машины вдоль проезжей части и затрудняют движение. Запрет стоянки должен разгрузить улицу и увеличить ее пропускную способность.

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