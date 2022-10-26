В Красноярске на Красной Армии заработает платная парковка

В Красноярске с 28 ноября начнет работать платный паркинг на улице Красной Армии. Сейчас там установлены паркоматы, идет монтаж, тестирование и отладка оборудования.

Платные стоянки появятся на улице Красной Армии и прилегающих к ней участкам. Всего там будет 148 мест. Бесплатными останутся 18 мест. Их предусмотрели для парковки людей с ограниченными возможностями здоровья. Оставлять машины на платных стоянках можно будет круглосуточно. Стоимость 1 часа пребывания составит 25 рублей. Оплатить стоянку можно будет по банковской карте, через сайт оператора или приложение. Средства от оплаты парковки пойдут в городской бюджет

Сейчас на Красной Армии рядом с ТК «Квант» строят многоуровневую парковку для автомобилей. В администрации города рассчитывают что ей будут пользоваться те, кто приезжает в этот район больше, чем на 2-4 часа.

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