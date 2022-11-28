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В Красноярске заработали платные парковки на Красной Армии

В Красноярске заработали платные парковки на Красной Армии
Иллюстрация: администрация города

В понедельник, 28 ноября, в Красноярске начали работать платные парковки на улице Красной Армии. Об этом предупредили в администрации города.

#НОВОСТИ
Там появилось 167 паркомест, 19 из них будут бесплатными и предназначены для маломобильных автомобилистов. Функции оператора парковки  осуществляет МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».
 
Оплатить парковку можно бпосле выезда безналичным способом: через паркомат, сайт разработчика или мобильное приложение «Парковки». Для регистрации в приложении нужно ввести номер мобильного телефона и пройти верификацию. Чтобы припарковаться, на схеме в приложении необходимо выбрать свободное место, подъехать к нему, в приложении нажать кнопку открытия блокиратора.
 
Стоимость часа парковки составит 25 рублей. Поступающие от оплаты средства будут зачислять в бюджет города.​
 
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Автор: Петр Савельев
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