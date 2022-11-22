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В Красноярске через неделю заработает платная парковка на улице Красной Армии

В Красноярске через неделю заработает платная парковка на улице Красной Армии
Иллюстрация: Администрация Красноярска

Стоимость парковки составит 25 рублей в час. Оплата будет взиматься безналично, для этого установлены три паркомата. Оператором выступит МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

#НОВОСТИ

Напомним, капремонт улицы Красной Армии завершили 16 ноября 2022. Работы велись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность участков благоустройства составила более 1,4 км.​

Городские власти приняли решение о создании на этом участке платных парковок.

Оборудование для них произведено в Красноярске. Сейчас осуществляется настройка системы, поставил задачу всё детально протестировать. После запуска будет продолжен приём замечаний и предложений для корректировки работы парковок, - рассказал глава Красноярска Владислав Логинов.

Сейчас в районе Красной Армии оборудовано 148 парковочных мест. Они оснащены интеллектуальными парковочными замками. Все площадки автостоянок находятся под видеонаблюдением. Оператором парковки станет МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Удовольствие оставить машину на Красной Армии будет стоить красноярским автолюбителям 25 рублей в час. Оплата безналичная. Например, можно воспользоваться услугами одного из трех паркоматов. Либо произвести оплату с помощью мобильного приложения на платформах Android и IOS.

Для регистрации в приложении потребуется ввести номер мобильного телефона, пройти верификацию. Чтобы припарковаться, на схеме в приложении нужно будет выбрать свободное место, подъехать к нему, а в приложении нажать кнопку открытия блокиратора. После того, как автомобиль покинет «карман», система сформирует и выставит водителю счёт в зависимости от времени стоянки. Если у пользователя появится неоплаченный долг за парковку, то снова воспользоваться услугой он не сможет, – поделился подробностями Илья Потехин, представитель компании-разработчика системы.

 

Автор: Петр Савельев
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