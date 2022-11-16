В Красноярске закончили капремонт ул. Красной Армии

Работы здесь продолжались все лето и закончились только сейчас - как и было положено по контракту. Их стоимость составляет более 200 млн рублей.

Капитальный ремонт ул. Красной Армии, который начался в этом году, завершен, рассказали в департаменте горхозяйства Красноярска.

Это самый крупный объект ремонтной и благоустроительной программы нынешнего года. Работы велись сразу на нескольких кварталах в историческом центре города: на самой ул. Красной Армии, а также прилегающих улицах Диктатуры Пролетариата, Дзержинского, Обороны, пер. Ряузовский, Горького и Декабристов. Сейчас все эти участки представляют собой единое пространство, удобное для передвижения, отдыха, прогулок и т.п.», — говорят в мэрии.

В целом на объекте в ходе капремонта отремонтировали 7 пандусов, 8 лестниц и 12 подпорных стен, заменили бордюры и дорожное покрытие, оборудовали ливневую канализацию, уложили брусчатку на тротуарах.

Помимо этого, вдоль улицы обустроили парковочные карманы, а также платную парковку, которая начнет работать с 28 ноября 2022 года.

В ближайшие две недели будет проводиться приемка объекта. В случае обнаружения недочетов, они будут устраняться подрядчиком — компанией «Промстрой».

Напомним, что контракт с «Промстроем» был заключен в марте этого года. Его стоимость: примерно 207,7 млн рублей.

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