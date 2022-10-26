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Платные парковки Красноярска оказались в конце рейтинга

Платные парковки Красноярска оказались в конце рейтинга
Иллюстрация: parking.dornadzor-sz.ru

Красноярск занял 16 место из 20 в рейтинге платных парковочных пространств среди российских городов.

#НОВОСТИ

Исследование провел «Дорнадзор» — петербургская компания, специализирующаяся на изучении дорожной инфраструктуры, в октябре 2022.

Всего в рейтинге было представлено 20 городов, сообщает сайт компании «Дорнадзор».

Красноярск оказался на шестнадцатом месте, набрав по критериям экспертов 40,8 балла.

В числе критериев — физическая доступность парковочных мест, удобство расположения для жителей, финансовая доступность, подразумевающая величину тарифов относительно среднего дохода горожан, эффективность и влияние на общую транспортную ситуацию, удобство пользования, а также устойчивое развитие.

Возглавила рейтинг Москва, набравшая 74,2 балла.

Второе место занял Краснодар — 65,1 балла.

Третье место у Белгорода, оцененный по качеству парковок на 61,9 баллов.

Ниже Красноярска по рейтинговой таблице оказались Севастополь (39,6), Тверь (37,7), наши соседи — Новосибирск (37,3) и замкнула список Тула (34,9).

Платные парковки Красноярска оказались в конце рейтинга 1

Справка

ООО «Дорнадзор» создано в 2012, головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. Компания специализируется на обследовании и проектировании объектов транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения, транспортном моделировании и разработке геоинформационных продуктов. Генеральный директор – Антон Чурсинов.

Платные парковки Красноярска оказались в конце рейтинга 2

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Автор: Петр Савельев
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