В Красноярске три моста через Качу откроют 31 октября

Проезжую часть на мостах через Качу на улицах Перенсона и Брянской в Красноярске откроют 31 октября. Однако работы там пока не закончатся.

Подрядчик будет устанавливать ограждения, заниматься отделкой, обустраивать тротуары. Поэтому доступ к переправам пока откроют только для машин.

По контракту ремонт мостов должны были закончить к 30 сентября, но сроки пришлось увеличить и-за изменения цен у поставщиков материалов, логистики их поставок. Также на сроки повлиял тот факт, что в процессе появились дополнительные работы, сообщили в мэрии.

На части объектов предполагалось отремонтировать существующие бетонные балки. Однако затем объекты дополнительно обследовали, и специалисты пришли к выводу, что балки целесообразно не ремонтировать, а заменить на новые», — рассказал первый заместитель главы города Вадим Войцеховский

Начальник отдела инженерных объектов МКУ «УДИБ» Юрий Терский рассказал, что мосты были сильно изношены, до этого их не ремонтировали ни разу.

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