Новая развязка на Николаевском проспекте в Красноярске готова на 80%

В Красноярске завершается строительство новой развязки, которая свяжет Студгородок и Николаевский проспект. Готовность дорог в створе улицы Волочаевской и Байкитской оценивается в более чем 80%.

Работы вышли на финишную прямую. Готово асфальтобетонное покрытие, идет монтаж освещения и установка дорожно-знаковой информации. Контракт выполняем в сроки», — рассказал журналистам мэр Красноярска Владислав Логинов

Точные сроки завершения всех работ в пресс-службе мэрии не сообщили. Кроме асфальтирования проезжей части, подрядчику нужно выполнить благоустройство: высадить деревья, в том числе и крупномерные. Часть из них уже посадили.

Напомним, по контракту Красноярская дорожно-строительная компания (КДСК) должна завершить работы в октябре 2022. Общая стоимость работ составляет 230 млн рублей. Последний год улица Чкалова из-за дорожных работ закрыта. Этой осенью дорожная ситуация усуглябляется еще и работами на мостах через Качу, на улицах Маерчака, Красной Армии и Обороны

Нужно направить все силы на то, чтобы в кратчайшие сроки открыть движение», — подчеркнул губернатор Александр Усс

Читайте также: