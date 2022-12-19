В Красноярске вновь заработала платная парковка на Красной Армии
В Красноярске сегодня возобновила работу платная парковка на улице Красной Армии. Специалисты настроили оборудование и программное обеспечение.
В МКУ «УДИБ» рассказали, что, например, специалисты улучшили антивандальность парковочных замков, сократилось время закрытия замка и парковочной сессии после уезда автомобилисты с парковки. Также настроен автоинформатор по телефону технической поддержки: в голосовом меню появились ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы о работе системы.
Платная парковка на Красной Армии и прилегающим к ней улицам заработала 28 ноября. За неделю в единый справочный центр от автомобилистов поступило 52 звонка. Они касались работы оборудования и программного обеспечения, рассказали в МКУ «УДИБ». Анализ показал, что проблемы возникали как из-за невнимательности водителей, так и из-за некорректной настройки оборудования. Было принято решение приостановить работу платной парковки и провести техническое обслуживание. Всё это время парковка была бесплатной.
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Стоимость парковки составит 25 рублей в час. Оплата будет взиматься безналично, для этого установлены три паркомата. Оператором выступит МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»