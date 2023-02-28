В Красноярске начнут штрафовать за неправильную парковку на Красной Армии
С 1 марта на Красной Армии начнет работать комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Паркон». Он будет фиксировать как неправильную парковку, так и другие нарушения ПДД.
Следить за автомобилистами «Паркон» будет на участке от Диктатуры Пролетариата до Декабристов, включая все прилегающие к этим кварталам улицы. Штрафы будут приходить автомобилистам автоматически.
Платная парковка на Красной Армии работает с ноября. Там появилось 167 паркомест. Функции оператора парковки осуществляет МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Стоимость часа парковки составила 25 рублей. Затем около месяца парковка была бесплатной, так как была замечена некорректная работа. В начале года в мэрии пожаловались, что автомобилисты ломают замки на парковке. В полицию уже подано 22 заявления по факту поломки замков-блокираторов. Ущерб городу составил почти 3 млн рублей.
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