В Красноярске начнут штрафовать за неправильную парковку на Красной Армии

С 1 марта на Красной Армии ​​начнет работать комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Паркон». Он будет фиксировать как неправильную парковку, так и другие нарушения ПДД.

Следить за автомобилистами «Паркон» будет на участке от Диктатуры Пролетариата до Декабристов, включая все прилегающие к этим кварталам улицы. Штрафы будут приходить автомобилистам автоматически.

Платная парковка на Красной Армии работает с ноября. Там появилось 167 паркомест. Функции оператора парковки осуществляет МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Стоимость часа парковки составила 25 рублей. Затем около месяца парковка была бесплатной, так как была замечена некорректная работа. В начале года в мэрии пожаловались, что автомобилисты ломают замки на парковке. В полицию уже подано 22 заявления по факту поломки замков-блокираторов. Ущерб городу составил почти 3 млн рублей.

Читайте также: