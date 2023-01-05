Продается ТК с базой, бильярдом и майнинг-фермой за 1 млрд рублей
На границе с Красноярском продаются торговый комплекс с собственной производственной базой.
Объявление опубликовано на Avito.
Расположен объект в Березовке, в 1 км от административной границы Красноярска.
Суммарная площадь всех помещений составляет 17 тыс. кв. м., земельного участка 68 тыс. кв. м.
Энергопитание осуществляется двумя трансформаторными подстанциями полной мощностью суммарно 1030 кВА, что обеспечивает возможность расширения комплекса.
Комплекс отапливается собственной котельной общей мощностью 3 Гкал.
Водоснабжение обеспечивается посредством забора воды из двух скважин.
Материал стен бетон и кирпич.
В стоимость также входят:
- резиденция для приема гостей,
- конференц-зал,
- майнинговое оборудование,
- парковка площадью 3 тыс. кв. м.
ТК находится в непосредственной близости к федеральной трассе Р255. Мимо комплекса в день проезжает порядка 2500 автомобилей, дорога имеет прямую связь с близлежащими населенными пунктами: Сосновоборск, Железногорск, Уяр, Киндяково, Терентьево, Бархатово, Зыково, Маганск, Подгорный, Вознесенка.
Все торговые и производственные площади находятся в долгосрочной аренде.
Читайте далее
-
Энергетика-2022: вызовы, инсайты, кейсы
Каким бы ни было время, какие бы экономические и политические катаклизмы ни сотрясали мир, энергетики должны обеспечить бесперебойную работу отрасли.04.01.2023Новости ДККрасноярск
-
БОГЭС: десять энергичных лет
В 2022 Богучанская ГЭС отмечает первую десятилетку, каждый год из которой был насыщен рекордами.29.12.2022Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске открылся дилерский центр автоконцерна OMODA
Долгожданный футуристичный фастбэк OMODA С5 приехал в город во всех доступных комплектациях.29.12.2022Новости ДККрасноярск
-
«Норникель» подтвердил планы развития на 2023 год
Бюджет развития компания сверстан и готов к реализации. Все проекты, о которых ранее заявляли металлурги, в нем сохранены.29.12.2022Новости ДККрасноярск
-
Туристам рассказали о работе визит-центров на «Красноярских Столбах» в праздники
«Красноярские Столбы» представили график работы центров и служб оказания помощи на территории национального парка в новогодние праздники.28.12.2022Новости ДККрасноярск