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Продается ТК с базой, бильярдом и майнинг-фермой за 1 млрд рублей

Продается ТК с базой, бильярдом и майнинг-фермой за 1 млрд рублей
Иллюстрация: kazned.ru

На границе с Красноярском продаются торговый комплекс с собственной производственной базой.

#НОВОСТИ

Объявление опубликовано на Avito.

Расположен объект в Березовке, в 1 км от административной границы Красноярска.

Суммарная площадь всех помещений составляет 17 тыс. кв. м., земельного участка 68 тыс. кв. м.

Энергопитание осуществляется двумя трансформаторными подстанциями полной мощностью суммарно 1030 кВА, что обеспечивает возможность расширения комплекса.

Комплекс отапливается собственной котельной общей мощностью 3 Гкал.

Водоснабжение обеспечивается посредством забора воды из двух скважин.

Материал стен бетон и кирпич.

В стоимость также входят:

  • резиденция для приема гостей,
  • конференц-зал,
  • майнинговое оборудование,
  • парковка площадью 3 тыс. кв. м.

ТК находится в непосредственной близости к федеральной трассе Р255. Мимо комплекса в день проезжает порядка 2500 автомобилей, дорога имеет прямую связь с близлежащими населенными пунктами: Сосновоборск, Железногорск, Уяр, Киндяково, Терентьево, Бархатово, Зыково, Маганск, Подгорный, Вознесенка.

Все торговые и производственные площади находятся в долгосрочной аренде.

 

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Автор: Петр Савельев
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