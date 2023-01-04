Энергетика-2022: вызовы, инсайты, кейсы

Каким бы ни было время, какие бы экономические и политические катаклизмы ни сотрясали мир, энергетики должны обеспечить бесперебойную работу отрасли.

Неопределенность эту задачу не отменяет, однако заставляет совершенствовать производственные и бизнес-процессы, находить нестандартные решения и, конечно, развивать и наращивать энергетический комплекс региона. Итак, краевая энергетика-2022 в вызовах, инсайтах и кейсах от крупнейших компаний отрасли.

Дмитрий Казарин

директор филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

— Уходящий год для Березовской ГРЭС юбилейный. 35 лет назад был осуществлен пуск первого энергоблока. В этом году блок № 3 аттестован на новые показатели — 810 мВт. Кроме того, блок получил сертификат, подтверждающий возможность осуществлять нормированное первичное регулирование частоты, то есть наряду с другими энергоблоками и станциями обеспечивать стабильность работы Единой энергосистемы страны. Выработка электроэнергии нашими энергоблоками в 2022 достигла исторического максимума. Проделана большая работа по ремонту и модернизации станции, в том числе энергоблока № 1.

Ключевым кейсом этого года, пожалуй, стал проект отгрузки сухой золы. Он прорабатывался давно, но именно в 2022 мы приступили к его практическому осуществлению: спроектирована и смонтирована линия по отбору сухой золы одного из энергоблоков. В 2023 эта работа будет продолжена и масштабирована: линией по отбору сухой золы будет оснащен еще один энергоблок. Реализация проекта позволит вовлечь в хозяйственный оборот значительный объем золошлаковых материалов. Утилизируемая зола будет использована в хозяйственном обороте различных отраслей промышленности. Этот проект полностью соответствует принципам устойчивого развития, на которое ориентирована компания «Юнипро».

Михаил Хардиков

глава энергетического бизнеса Эн+

— Для Красноярской ГЭС главным вызовом этого года стало аномальное маловодье водохранилища Енисейского каскада. Если прошлый год был рекордным по уровню воды для Енисея, и Красноярская ГЭС впервые за десять лет открывала холостые сбросы, то в этом году экстремальное многоводье сменилось маловодьем. Приток составлял 40…70% от нормы — фактически это исторический минимум за период наблюдений с 1936. В итоге режим работы ГЭС Енисейского каскада, к которым относятся Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, обеспечивался на минимально возможном уровне с поддержанием необходимых санитарных попусков в нижнем бьефе гидроузлов.

Кейс года — компания продолжила работы по масштабной комплексной программе модернизации ГЭС Ангаро-Енисейского каскада «Новая энергия». Программа не только обеспечивает долгосрочную, надежную и доступную электроэнергию для населения и экономики Сибири, но и помогает снизить спрос на электроэнергию, вырабатываемую угольными электростанциями. Только за первое полугодие 2022 модернизированное оборудование на Братской, Усть-Илимской, Иркутской и Красноярской ГЭС обеспечило рост выработки на 982,4 млн кВтч, что позволило предотвратить выбросы парниковых газов приблизительно на 1139 тыс. тонн в эквиваленте CO2 за счет частичного замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистемы. Теперь вместо отслужившего свой срок оборудования на Красноярской ГЭС устанавливается современное и высокоэффективное. В настоящее время завершается капитальный ремонт с заменой рабочего колеса гидравлической турбины 6-го гидроагрегата. Это уже 4-е рабочее колесо, которое меняют на станции. Программа модернизации будет продолжена и в следующем году, несмотря на эконмический кризис в стране. Инвестиции в программу по всем ГЭС до 2026 с учетом ранее вложенных средств — 21 млрд рублей. Оценка дополнительных инвестиций до 2046 в текущих ценах — около 34 млрд.

Инсайтом года для нас стала возможность обеспечения надежной и бесперебойной работы оборудования в условиях жесточайших санкций. На Красноярской ГЭС все основное оборудование отечественного производства. Однако гидроэлектростанция — это сложнейший производственный комплекс с высокой степенью автоматизации. На станции эксплуатируются более 130 информационно-вычислительных систем, в том числе импортного производства. Для обеспечения надежной работы на ГЭС сформирован аварийный запас и ЗиП для оборудования импортного производства в необходимом для поддержания надежности работы станции количестве. Плюс ранее начатые проекты по автоматизации были перепроектированы на базе альтернативного оборудования.

Владислав Кобяков

генеральный директор АО «Богучанская ГЭС»

— Для всех гидроэнергетиков Ангаро-Енисейского каскада главным вызовом года стало маловодье на Енисее, сместившее нагрузку в системе на четыре станции на Ангаре. Коллектив Богучанской ГЭС справился с ситуацией, паводок отработали стабильно, в штатном режиме. 23 декабря завершаем ремонтную программу плановых текущих и капитальных ремонтов. К концу года произведем (по предварительной оценке) около 20 млрд киловатт-часов электроэнергии — на 2,4 млрд больше, чем проектная годовая выработка и выработка за весь период работы станции.

Олег Петров

директор красноярского филиала СГК

— Главным проектом этого года для нас является строительство второго энергоблока ТЭЦ-3 в Красноярске, который не только обеспечит задел для дальнейшего развития города, но и позволит нам снизить нагрузку на расположенную ближе к жилым массивам ТЭЦ-1. Конечно, события 2022 заставили нас пересмотреть этот проект. Особенно в части электроники, поставки которой нужно было переключить на российских производителей. В этом плане мы получили интересный и, главное, положительный опыт взаимодействия с отечественными заводами. Оказалось, что они делают все то, что нам нужно, и где-то даже лучше, чем зарубежные компании. Сейчас главное — отработать цепочки поставок.

Что касается программной части, то у нас есть успешный опыт работы с новосибирской компанией «Торнадо». Не так давно компания вошла в группу СГК, чему мы очень рады, и у нас теперь появилось собственное программное обеспечение и АСУТП — автоматизированная система управления технологическим процессом, которая на 70% построена на решениях новосибирцев.

Ну и, конечно, нас заставила поволноваться наша ремонтная программа. В начале весны цены на металл настолько выросли, что возникли опасения, вытянем ли мы запланированные 50 км ремонта и замены трубопроводов, запланированных в Красноярске. Но благодаря господдержке, особенно тем программам, что были запущены в сегменте ЖКХ, к концу года мы практически выходим на заявленный объем.

Над проектом работали Евгений Волошинский и Наталья Повольнова