В Красноярске открылся дилерский центр автоконцерна OMODA

Долгожданный футуристичный фастбэк OMODA С5 приехал в город во всех доступных комплектациях.

Группа компаний АГАТ открыла новый дилерский центр OMODA. Расположен он на проспекте Котельникова 34/1.

OMODA — это вселенная, объединяющая реальное и виртуальное пространство, размывающая границы настоящего и будущего. В ней первоочередное значение имеют технологии и инновации, тренды и тенденции, забота об устойчивом будущем и обществе. Бренд OMODA нацелен на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового.

Следование данной философии и стилю жизни возможно вместе с автомобилями марки OMODA. Их отличительными чертами является футуристичный дизайн и современные технологии. Модельный ряд марки будет состоять из трёх автомобилей к середине 2023 года, первая флагманская модель — фастбэк кроссовер C5 доступен уже сейчас для бронирования на специальных условиях на официальном сайте марки и последующим приобретением в ноябре текущего года.

Фастбэк кроссовер С5 марки OMODA представлен на российском рынке в трёх комплектациях, 13 цветовых комбинациях и одним силовым агрегатом — бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. Двигатель работает в паре с вариаторной коробкой передач CVT25, которая вошла в число лучших в рейтинге «ТОП-10 лучших в мире коробок передач» в 2021 году, составленном экспертным сообществом Академии автомобильной оценки Local Cup. Силовой агрегат обеспечивает разгон фастбэк-кроссовера OMODA C5 до 100 км/ч за 9.9 секунд, максимальная скорость составляет 195 км/ч. Расход топлива на каждые 100 километров пути составляет в загородном режиме 5.8 литров, в смешанном режиме — 7.1 литра и в городском — 9.5 литров. Производитель допускает использование бензина с 92-ым октановым числом.

Автомобиль в комплектации JOY включает в себя обширный список оснащения: 18-дюймовые литые диски, светодиодные передние дневные ходовые огни и задние фонари, камеру заднего вида и задние датчики парковки, комплекс систем безопасности, включая стабилизацию курсовой устойчивости и антиблокировочную тормозную систему, четыре подушки безопасности, датчиком света и системой освещения с автоматическим отключением (Follow me home), круиз-контроль и возможность выбора режима вождения, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, бесключевой доступ и запуск двигателя , дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя, комбинированную отделку сидений, двухзонный климат-контроль, дефлекторы для второго ряда, беспроводную зарядку для смартфона, цифровую панель приборов диагональю 10.25 дюймов и аналогичных размеров систему мультимедиа с ёмкостным сенсорным экраном, навигацию и многое другое.

Приобретая фастбэк кроссовер в комплектации LIFESTYLE, покупатель получает автомобиль c более расширенным оборудованием: 18-дюймовые алюминиевые литые диски c красными вставками, стильные красные элементы отделки присутствуют также в экстерьере, светодиодные фары основного света, передние противотуманные фары, динамические указатели поворота, многоцветную атмосферную подсветку интерьера и наружную декоративную подсветку под передними дверьми, передние датчики парковки, систему кругового обзора 360 ° с HD-камерами, передние сиденья с вентиляцией и электрическими регулировками со стороны водителя, систему мониторинга слепых зон, бесконтактное открытие двери багажника, кожаную отделку сидений, шесть музыкальных динамиков, полный «зимний» пакет.

Кроссовер OMODA C5 в топовой комплектации ULTIMATE в дополнение к оборудованию версии Lifestyle получает: коричневую кожаную отделку салона, двухцветную окраску кузова, передние сиденья c электрическими регулировками, панорамный люк, датчик дождя, встроенный видеорегистратор и пакет ассистентов помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, помощь при движении в пробках, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение и предупреждение о покидании полосы, помощь при перестроении, аварийное удержание в полосе, предупреждение и предотвращение заднего перекрестного столкновения и функцию автоматического переключения дальнего и ближнего света.

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