Туристам рассказали о работе визит-центров на «Красноярских Столбах» в праздники
«Красноярские Столбы» представили график работы центров и служб оказания помощи на территории национального парка в новогодние праздники.
Объекты на центральном входе (Лалетино, 2-я Поперечная, Перевал) 31 декабря будут работать с 10 утра и до 14:30. А 1 и 2 января туристический центр и тёплые туалеты будут закрыты, точки быстрого питания не работают только 1 января, а дальше — в обычном режиме. Сервисный центр «Перевал» и сувенирную лавку на Лалетино на новогодних каникулах закрывать не будут.
Научно-познавательный центр в Гранитном карьере не будет работать 31 декабря, 1 и 2 января. Павильон с быстрым питанием откроется 2 января. Научно-познавательный комплекс «Нарым» будет работать без выходных для всех посетителей, забронировавших и оплативших туристические услуги.
Сотрудники государственной инспекции национального парка, пост спасателей и пункт медицинской помощи на «Перевале» будут работать ежедневно, без выходных.
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