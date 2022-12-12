Через красноярские «Столбы» в этом году прошел миллион туристов
Накануне, 11 декабря, «Красноярские Столбы» встретили миллионных посетителей. Ими стали две семьи, которые проживают в Красноярске.
Миллионных посетителей встречали на Восточном входе в нацпарк. Миллионный рубеж по количеству туристов в нацпарке превышен уже второй раз в истории. В 2019-м «Красноярские Столбы» посетили 1 131 000 человек. Тогда в Красноярске проходила зимняя универсиада.
В пресс-службе «Красноярских Столбов» уточнили, что в последние 5 лет красноярский нацпарк стабильно входит в тройку самых посещаемых особо охраняемых природных территорий в России. Камеры на входах на «Столбы» стоят с 2015. Сотрудники снимают показания счетчиков на всех входах еженедельно. Например, 1 ноября 2022 было 937 509 туристов, а на 1 декабря уже 987 367 человек посетили «Красноярские Столбы». После этого в нацпарке стали отслеживать турпоток ежедневно, чтобы не пропустить миллионного туриста.
СпрАвка
Национальный парк «Красноярские Столбы» основан в 1925 для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал – сиенитовых останцев. Большинство посетителей рекреационной зоны нацпарка (5 % от общей площади ООПТ) – это жители Красноярска и Красноярского края. По данным анкетирования, 75 % туристов постоянно проживают в крае. 90% туристов приходят на территорию самостоятельно, на организованные группы приходится 10%.
Цифры по посещаемости:
1925 – 6 тыс. человек, 1945 – 3 тыс. человек, 1955 – 11 тыс. человек, 1965 – 32 тыс. человек, 1975 – 52 тыс. человек, 1985 – 89 тыс. человек, 1995 – 116 тыс. человек, 2005 – 162 тыс. человек, 2010 - 187 тыс. человек, 2015 – 328 тыс. человек, 2018 – 754 тыс. человек, 2019 – 1 131 000 человек, 2020 – 814 тыс. человек, 2021 – 905 тыс. человек.
Читайте также:
«Красноярские столбы» пошли на рекорд
-
Турпоток национального парка в этом году может оказаться самым большим за всю историю.30.11.2022Новости ДККрасноярск
-
Красноярцам показали первую серию сериала о золотой лихорадке в крае
Сериал снимали в Красноярском крае в этом году. Он посвящен 200-летию образования Енисейской губернии.30.11.2022Новости ДККрасноярск
-
«Бобровый лог» стал лучшим городским горнолыжным курортом России
«Бобровый лог» признан лучшим городским горнолыжным курортом России. Фанпарк стал обладателем ежегодной премии Ski Business Awards.03.11.2022Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске на парковках около «Гремячей гривы» и «Столбов» появятся электронные табло
Парковки возле популярных туристических мест оборудуют электронными табло. На них будут показывать, сколько свободных мест есть на стоянке.