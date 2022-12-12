Через красноярские «Столбы» в этом году прошел миллион туристов

Накануне, 11 декабря, «Красноярские Столбы» встретили миллионных посетителей. Ими стали две семьи, которые проживают в Красноярске.

Миллионных посетителей встречали на Восточном входе в нацпарк. Миллионный рубеж по количеству туристов в нацпарке превышен уже второй раз в истории. В 2019-м «Красноярские Столбы» посетили 1 131 000 человек. Тогда в Красноярске проходила зимняя универсиада

В пресс-службе «Красноярских Столбов» уточнили, что в последние 5 лет красноярский нацпарк стабильно входит в тройку самых посещаемых особо охраняемых природных территорий в России. Камеры на входах на «Столбы» стоят с 2015. Сотрудники снимают показания счетчиков на всех входах еженедельно. Например, 1 ноября 2022 было 937 509 туристов, а на 1 декабря уже 987 367 человек посетили «Красноярские Столбы». После этого в нацпарке стали отслеживать турпоток ежедневно, чтобы не пропустить миллионного туриста.

СпрАвка