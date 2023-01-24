В красноярском ТРЦ «Планета» ввели плату за подземный паркинг
Подземная парковка в торгово-развлекательном центре была бесплатной с 1 мая первые два часа, но теперь оставить машину без оплаты можно только на 15 минут.
-
В центре Красноярска продают мультибрендовый магазин женской одежды
В Красноярске выставили на продажу мультибрендовый магазин женской одежды «Культ Fashion» на проспекте Мира. Торговая точка работает в городе уже 6 лет.
-
В красноярской «Планете» вновь открылся магазин Mango
Сегодня, 29 декабря, в торгово-развлекательном центре «Планета» возобновил работу магазин одежды испанской сети Mango.
-
Магазин «Рив Гош» закроется на ремонт в Красноярске
В торгово-развлекательном центре «Планета» на новогодних каникулах закроется на ремонт магазин косметики «Рив Гош». Эту информацию DK.RU подтвердили в пресс-службе ТРЦ.
-
В красноярский ТРЦ «Планета» пришел новый одежный ритейлер
В торгово-развлекательном центре перед Новым годом открылся магазин женской одежды M.Reason. Еще один магазин этого бренда работает на проспекте Мира