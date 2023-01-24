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В красноярском ТРЦ «Планета» ввели плату за подземный паркинг

В красноярском ТРЦ «Планета» ввели плату за подземный паркинг
Иллюстрация: evening_tao / ru.freepik.com

Подземная парковка в торгово-развлекательном центре была бесплатной с 1 мая первые два часа, но теперь оставить машину без оплаты можно только на 15 минут.

#НОВОСТИ
Стоимость пребывания на парковке первые два часа обойдется в 100 руб., затем каждый последующий час стоит еще 100 рублей. Заехать на парковку можно с 8:00 до 22:00, при этом на выезд она работает круглосуточно.
 
Около торгового комплекса есть надземная парковка, она рассчитана на 3 тыс. мест. Вводить плату за ее пользование не будут. 
 
В ТРЦ «Планета» пояснили, что такой тариф на подземный паркинг ввели, чтобы сократить количество машин, которые автомобилисты оставляют на длительное хранение. Это позволит увеличить количество свободных мест на подземной парковке для тех, кто приезжает непосредственно в «Планету».
 
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Автор: Петр Савельев
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