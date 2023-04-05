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Зарплаты в малых городах Красноярского края отстают от мегаполисов на 40%

Зарплаты в малых городах Красноярского края отстают от мегаполисов на 40%
Автор фото: fanjianhua. Иллюстрация: freepik.com

Если по уровню заработной платы регион показывает очень приличные результаты, то дельта между крупными и мелкими населенными пунктами здесь одна из самых больших в России.

#НОВОСТИ

Средняя заработная плата в малых и средних городах Красноярского края по итогу 2022 составила 56,8 тыс. рублей, что на 38,7% меньше, чем в крупных населенных пунктах региона. Такие данные приводит агентства «РИА Рейтинг».

По уровню средней зарплаты в малых и средних городах регион занял 16 место по России и второе по СФО (больше только в Иркутской области — 62 тыс. рублей). А вот по разнице с крупными наспунктами — оказался четвертым с конца среди 82 территорий РФ. Также в эту четверку вошли (по возрастанию дельты) Омская область (40,4%), Чечня (41,4%) и Ингушетия (46,3%).

При этом в трех регионах страны доходы жителей малых и средних городов больше, чем крупных. Так происходит в Амурской области (+1,6%), Коми (+8,1%) и Ненецком автономном округе (+9,6%).

Стоит, правда, отметить, что за год зарплаты в малых и средних городах Красноярского края выросли на 17,5%. Это второй результат по Сибири и восьмой по стране. На первом же месте и тут, и там идет Кемеровская область (+21,8%).

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Самые высокие заработки по отраслям определили специалисты РИА Рейтинг. Аналитики учитывали зарплаты в тех сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона.

Медики в топ-5 самых дефицитных специалистов в Красноярском крае

Средняя предлагаемая зарплата в сфере медицины в декабре 2022 по региону составила 59,2 тыс. рублей. Это второе место по СФО. За 2022 рост зарплат медиков составил 5%.

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Темпы роста цен начали падать еще в прошлом году. Эта тенденция сохраняется и сейчас.

Автор: Петр Савельев
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