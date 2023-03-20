Красноярский край попал в рейтинг регионов с самыми большими зарплатами

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Самые высокие заработки по отраслям определили специалисты РИА Рейтинг. Аналитики учитывали зарплаты в тех сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона.