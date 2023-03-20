Красноярский край попал в рейтинг регионов с самыми большими зарплатами
Самые высокие заработки по отраслям определили специалисты РИА Рейтинг. Аналитики учитывали зарплаты в тех сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона.
Красноярский край занял 12-е место. Впереди оказались — Москва, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Тюменская область и Камчатский край. Самые высокие зарплаты в Красноярском крае платят в сфере добычи металлических руд.
В Москве, согласно статистике, в отрасли «Банки и финансовые услуги» средняя зарплата составляет 224 тысячи рублей в месяц, что является лучшим результатом среди всех регионов и отраслей. В Сахалинской области самые высокие зарплаты предлагают в добывающей отрасли (223 тысячи рублей). В Ямало-Ненецком автономном округе лучшие зарплаты можно найти в сфере «Добыча нефти и газа» (200 тысяч рублей). В Красноярскомм крае самые большие зарплаты предлагают в добыче металлических руд — 135 тысяч рублей.
Читайте также:
На январь 2023 в регионе зафиксировано 480 электромобилей.
«Полюс» увеличил добычу золота в Красноярском крае
За счет этого удалось частично компенсировать потери на месторождениях в других регионах.
«Полюс» недосчитался в 2022 трети чистой прибыли
Снижение зафиксировано по многим другим показателям компании. Основная причина: сокращение производства золота и его реализации.