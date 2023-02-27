«Полюс» увеличил добычу золота в Красноярском крае

За счет этого удалось частично компенсировать потери на месторождениях в других регионах.

Во втором полугодии 2022 добыча руды всеми подразделениями «Полюса» выросла на 21% по отношению к первым шести месяцам и составила 34,2 млн тонн. Этого удалось добиться за счет увеличения добычи на Олимпиадинском и Благодатном месторождениях, сообщает пресс-служба компании.

В годовом же выражении этот показатель снизился на 7% — до 62,3 млн тонн. Также компания потеряла в производстве как золота доре (-6% к 2021; до 2,57 млн унций), так и золота в целом (-6% к 2021; до 2,5 млн унций).

Реализовано же за год было 2,4 млн унций драгоценного металла, что на 11% меньше, чем годом ранее. Как это сказалось на финансовых результатах компании, в «Полюсе» не говорят.

По оценке металлургов, в 2023 им удастся произвести составит порядка 2,8 млн... 2,9 млн унций золота.

Увеличению производства в годовом сопоставлении, как ожидается, будет способствовать повышение содержаний в переработке на Олимпиаде, поскольку горные работы будут проводиться на участках карьера „Восточный“ с богатой рудой», — пояснили в компании.

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