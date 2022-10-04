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«Полюс» не будет выплачивать дивиденды по итогам прошлого года

«Полюс» не будет выплачивать дивиденды по итогам прошлого года
Иллюстрация: polyus.com

Такое решение приняли на годовом собрании акционеров.

#НОВОСТИ

Общее собрание акционеров «Полюса» решило не распределять чистую прибыль компании по результатам 2021, а также не объявлять и не выплачивать дивиденды, сообщила ее пресс-служба.

Собрание состоялось 30 сентября. По его итогам утвердили годовой отчет «Полюса» за 2021 и выбрали новый Совет директоров. В него вошли:

  • Востоков Алексей Александрович;
  • Дроздов Виктор Игоревич;
  • Ицков Феликс Юрьевич;
  • Лобанова Анна Евгеньевна;
  • Паланкоев Ахмет Магомедович;
  • Писаренко Станислав Геннадьевич;
  • Полин Владимир Анатольевич;
  • Румянцев Антон Борисович;
  • Стискин Михаил Борисович.

Напомним, что еще в начале сентября этого года Совет директоров «Полюса» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, ссылаясь на рыночную конъюнктуру. К тому же, прибыль золотопромышленников в 2021 сократилась более чем на четверть.

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Компания объявила о конвертации части расписок в акции.

Выручка «Полюса» за полгода снизилась на 19%

Объем реализации золота также сократился. А общий уровень затрат компании, включая капитальные, вырос.

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В Главном номере года «Деловой квартал» представляет «золотую сотню» предприятий Красноярского края, составленную на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Автор: Петр Савельев
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