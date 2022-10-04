«Полюс» не будет выплачивать дивиденды по итогам прошлого года
Такое решение приняли на годовом собрании акционеров.
Общее собрание акционеров «Полюса» решило не распределять чистую прибыль компании по результатам 2021, а также не объявлять и не выплачивать дивиденды, сообщила ее пресс-служба.
Собрание состоялось 30 сентября. По его итогам утвердили годовой отчет «Полюса» за 2021 и выбрали новый Совет директоров. В него вошли:
- Востоков Алексей Александрович;
- Дроздов Виктор Игоревич;
- Ицков Феликс Юрьевич;
- Лобанова Анна Евгеньевна;
- Паланкоев Ахмет Магомедович;
- Писаренко Станислав Геннадьевич;
- Полин Владимир Анатольевич;
- Румянцев Антон Борисович;
- Стискин Михаил Борисович.
Напомним, что еще в начале сентября этого года Совет директоров «Полюса» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, ссылаясь на рыночную конъюнктуру. К тому же, прибыль золотопромышленников в 2021 сократилась более чем на четверть.
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