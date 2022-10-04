«Полюс» не будет выплачивать дивиденды по итогам прошлого года

Такое решение приняли на годовом собрании акционеров.

Общее собрание акционеров «Полюса» решило не распределять чистую прибыль компании по результатам 2021, а также не объявлять и не выплачивать дивиденды, сообщила ее пресс-служба.

Собрание состоялось 30 сентября. По его итогам утвердили годовой отчет «Полюса» за 2021 и выбрали новый Совет директоров. В него вошли:

Востоков Алексей Александрович;

Дроздов Виктор Игоревич;

Ицков Феликс Юрьевич;

Лобанова Анна Евгеньевна;

Паланкоев Ахмет Магомедович;

Писаренко Станислав Геннадьевич;

Полин Владимир Анатольевич;

Румянцев Антон Борисович;

Стискин Михаил Борисович.

Напомним, что еще в начале сентября этого года Совет директоров «Полюса» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, ссылаясь на рыночную конъюнктуру. К тому же, прибыль золотопромышленников в 2021 сократилась более чем на четверть.

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