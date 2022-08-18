Владельцы депозитарных расписок «Полюса» станут его акционерами

Компания объявила о конвертации части расписок в акции.

Депозитарные расписки золотодобывающей компании «Полюс» конвертируют в ее обыкновенные акции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Коснется это той части расписок, права на которые учтены в российских депозитариях, — это примерно 0,5% от общего их количества.

Никаких действий со стороны владельцев таких расписок не требуется — конвертация пройдет автоматически. Она будет произведена в соответствии с порядком и сроками, установленными решением Совета директоров Банка России от 22 июля 2022 года. В результате конвертации расписки спишут со счетов их владельцев, зачислив вместо них соответствующее количество акций», — рассказали в компании.

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