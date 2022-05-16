Саид Керимов перестал быть акционером «Полюса»

Свою долю в компании он пожертвовал некоммерческому Фонду поддержки исламских организаций.

Саид Керимов пожертвовал 100% доли в МКАО «Вандл Холдингс Лимитед» Фонду поддержки исламских организаций. Об этом рассказала пресс-служба золотодобывающей компании.

В результате такого пожертвования Саид Керимов больше не имеет прямого или косвенного экономического интереса или права собственности в отношении компании», — сказано в сообщении.

Теперь Фонд поддержки исламских организаций владеет (через «Вандл Холдингс Лимитед») 46,35% «Полюса». Еще 29,99% принадлежит Ахмету Паланкоеву, которому Керимов продал часть своих акций в начале апреля. Менеджмент компании владеет 0,94% акций, а 0,47% — это казначейские бумаги.

Оставшиеся 22,25% обращаются на Московской бирже в виде локальных акций и на Лондонской фондовой бирже в виде депозитарных расписок.

Фонд поддержки исламских организаций учрежден Советом Муфтиев России, Духовным управлением мусульман европейской части России и Муфтием шейхом Равилем Гайнутдиновым в 2012 году.

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