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«Полюс» распустит Совет директоров и соберет новый — временный

«Полюс» распустит Совет директоров и соберет новый — временный
Иллюстрация: behance.net

Компания объявила о созыве внеочередного собрания акционеров, которое должно будет избрать новый совет.

#НОВОСТИ
Золотодобывающая компания «Полюс» созывает внеочередное собрание акционеров, сообщила пресс-служба организации.
 
На повестке дня будет два вопроса: о досрочном прекращении полномочий действующего Совета директоров компании и избрание нового, в количестве девяти членов.
Собрание акционеров, как ожидается, изберет новый временный состав Совета директоров, который займется поиском потенциальных кандидатов соответствующего статуса и опыта на позиции Независимых Директоров. „Полюс“ подтверждает ранее заявленное намерение сформировать Совет директоров, состоящий в основном из таких кандидатов», — говорят золотодобытчики.
Внеочередное собрание акционеров «Полюса» назначено на 6 июня 2022 года. Пройдет оно в форме заочного голосования.
 
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Автор: Петр Савельев
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