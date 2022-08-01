Компания «Полюс» закончила выкупать свои акции

Полгода назад компания запустила программу обратного выкупа. Теперь она завершилась.

Золотодобывающая компания «Полюс» объявила о завершении программы обратного выкупа акций. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

Эта программа стартовала 31 января 2022 года. В дальнейшем с 28 февраля по 1 марта на Московской бирже было приобретено 69 564 обыкновенные акции. Больше сделок не совершалось.

Акции, приобретенные в рамках программы, будут использоваться компанией для общих корпоративных целей, в том числе для долгосрочных программ мотивации менеджмента. До погашения или перепродажи за ними будут сохраняться все права, в том числе право на получение дивидендов», — рассказали в «Полюсе».

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