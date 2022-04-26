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Реализация золоторудного проекта «Ведуга» в Красноярском крае откладывается

Реализация золоторудного проекта «Ведуга» в Красноярском крае откладывается
Иллюстрация: Twitter

Российский промышленный гигант Polymetal отложил реализацию проекта «Ведуга» из-за смены поставщика оборудования на Китай

#НОВОСТИ

Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй производитель золота в России, вынужден отложить начало реализации золоторудного проекта «Ведуга» в Красноярском крае. Старт был намечен на 3 кв., однако теперь с планами придется притормозить на 1 год или более, — пишет РБК со ссылкой на заявление Виталия Несиса, главного исполнительного директора компании.

Ранее сообщалось, что инвестиции в проект «Ведуга» оценивались $447 млн.

По словам г-на Несиса, потребуется больше времени из-за перехода к китайскому и российскому оборудованию — необходима адаптация проекта.

Сам Polymetal под санкции не попал, однако транспортные компании стали отказывать в перевозе контейнеров с оборудованием в порт Спб. К тому же теперь компании нужно собирать большой объем документов, чтобы доказывать, что она и транспортируемые товары не стали объектом ограничений.

В результате сроки перевозки оборудования и запасных частей из Западной Европы увеличились на два-три месяца «в лучшем случае»,- рассказал г-н Несис. 

Справка

Ведуга – месторождение упорного золота с запасами 1,4 млн унций золота и высоким содержанием 4,8 г/т; дополнительные минеральные ресурсы месторождения составляют 0,4 млн унций с содержанием 4,9 г/т. Полиметалл частично владеет активом с 2006 года, при этом первоначальную 50% долю он приобрел при создании совместного предприятия с AngloGoldAshanti, которая позже сократилась в результате привлечения финансирования в проект через выпуск новых акций. В 2014...2018 в карьере на Ведуге было добыто 2 882 тыс. тонн руды со средним содержанием 3,8 г/т, что эквивалентно 356 тыс. унциям золота. Руда была продана на различные перерабатывающие фабрики, включая Варваринское, принадлежащее Полиметаллу, Олимпиаду компании «Полюс Золото» и золотоизвлекательную фабрику ЗАО «Васильевский рудник». Ведуга включает в себя 3 лицензионных участка общей площадью 18 кв. км. Она расположена в богатом Северо-Енисейском золотом поясе в Красноярском крае, ведущем золотодобывающем регионе России. Месторождение доступно круглый год и имеет прямой доступ к федеральной электросети. 

 

 

Автор: Петр Савельев
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