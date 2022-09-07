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«Полюс» не хочет платить дивиденды за прошлый год

«Полюс» не хочет платить дивиденды за прошлый год
Иллюстрация: pixabay.com

В компании это объясняют конъюнктурой рынка. Прибыль компании, и правда, ощутимо снизилась.

#НОВОСТИ
Совет директоров золотодобывающей компании «Полюс» рекомендовал не выплачивать дивиденды за второе полугодие 2021, сообщили в пресс-службе организации.
При выработке рекомендации по дивидендам Совет директоров принял во внимание текущую рыночную конъюнктуру и тот факт, что Компания продолжает оценивать влияние изменившихся экономических условий на свою деятельность», — говорят в компании.
Окончательное решение по выплате дивидендов будет принимать общее собрание акционеров «Полюса», которое назначено на 30 сентября 2022.
 
Стоит добавить, что согласно годовому отчету компании за прошлый год она заработала 122,6 млрд рублей чистой прибыли, что примерно на 26,8% меньше, чем в 2021. Выручка же год к году снизилась на 0,2% и составила 364,2 млрд рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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