Курагинских старателей поймали на экологической халатности

Компании ведут добычу золота с нарушением природоохранного законодательства.

Золотодобывающие компании «Сисим», «Кедран» и «Чибижек» добывают золото в Курагинском районе Красноярского края, нарушая природоохранное законодательство, об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Так первые две компании в своей работе игнорировали требования по обращению с отходами, реками и водными биоресурсами.

Они осуществляют золотодобычу в отсутствие согласования Федерального агентства по рыболовству, в результате чего природопользователями не проведена оценка негативного воздействия на водные биоресрусы и не проводятся компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов», — говорят в прокуратуре.

Третья компания также нарушала законодательство в сфере охраны водных биоресурсов. В частности, на ее на лицензионном участке установлена водопропускная труба, которая мешает миграции рыб из реки Чибижек.

Помимо этого, специалисты Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края взяли пробы воды на участках этих компаний, в сотрудники регионального Главрыбвода и ВНИРО — биологических ресурсов из рек. Эти материалы будут изучены на предмет нанесенного старателями вреда.

По итогам этих проверок прокуратура будет принимать необходимые решения.

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