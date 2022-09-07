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Курагинских старателей поймали на экологической халатности

Курагинских старателей поймали на экологической халатности
Иллюстрация: epp.genproc.gov.ru

Компании ведут добычу золота с нарушением природоохранного законодательства.

#НОВОСТИ
Золотодобывающие компании «Сисим», «Кедран» и «Чибижек» добывают золото в Курагинском районе Красноярского края, нарушая природоохранное законодательство, об этом сообщили в краевой прокуратуре.
 
Так первые две компании в своей работе игнорировали требования по обращению с отходами, реками и водными биоресурсами.
Они осуществляют золотодобычу в отсутствие согласования Федерального агентства по рыболовству, в результате чего природопользователями не проведена оценка негативного воздействия на водные биоресрусы и не проводятся компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов», — говорят в прокуратуре.
Третья компания также нарушала законодательство в сфере охраны водных биоресурсов. В частности, на ее на лицензионном участке установлена водопропускная труба, которая мешает миграции рыб из реки Чибижек.
 
Помимо этого, специалисты Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края взяли пробы воды на участках этих компаний, в сотрудники регионального Главрыбвода и ВНИРО — биологических ресурсов из рек. Эти материалы будут изучены на предмет нанесенного старателями вреда.
 
По итогам этих проверок прокуратура будет принимать необходимые решения.
 
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В конце сентября 2021 года деятельность одной из старательских артелей, работающей на реке Кувай, была приостановлена, а материалы передали в суд. На днях он вынес свое решение.

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Автор: Петр Савельев
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