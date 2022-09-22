Выручка «Полюса» за полгода снизилась на 19%

Объем реализации золота также сократился. А общий уровень затрат компании, включая капитальные, вырос.

За первое полугодие 2022 «Полюс» показал выручку в $1,852 млрд, что на 19% меньше, чем было в том же периоде 2021. На столько же сократился объем реализованного за этот срок золота, составив 1,015 млн унций. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Общие денежные затраты золотодобытчиков в отчетном периоде составили $435 на унцию. Это на 12% больше, чем было годом ранее.

Это отражает снижение среднего содержания золота в переработке руды на Олимпиаде, Благодатном и Наталке в отчетном периоде, а также продолжающуюся инфляцию стоимости расходных материалов и проведенную индексацию заработной платы», — пояснили в компании.

Капитальные затраты «Полюса» также увеличились. За шесть месяцев 2022 они составили $384 млн против $306 млн за тот же срок прошлого года.

В целом за отчетный период компанией было произведено 1,068 млн унций, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 1,263 млн. Золота же доре год к году было произведено на 9% меньше — 1,186 млн унций.

Такая динамика обусловлена сокращением объемов производства аффинированного золота на всех действующих активах вследствие снижения среднего содержания в переработке. Разница между общим производством золота и производством золота доре вызвана накоплением запасов на аффинажном заводе, которые будут переработаны в 2022 году», — рассказали в «Полюсе».

Читайте также:

«Полюс» не хочет платить дивиденды за прошлый год

В компании это объясняют конъюнктурой рынка. Прибыль компании, и правда, ощутимо снизилась.

Владельцы депозитарных расписок «Полюса» станут его акционерами

Компания объявила о конвертации части расписок в акции.

ТОП-100 самых успешных компаний Красноярского края по итогам 2021

В Главном номере года «Деловой квартал» представляет «золотую сотню» предприятий Красноярского края, составленную на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс».