Россети модернизируют энергообъекты для Полюса в Красноярском крае

В Нижнем Приангарье началась реконструкция крупной подстанции «Тайга».

На объекте будет установлено новое силовое оборудование, которая увеличит его мощность в 1,5 раза — до 375 МВА. Это ключевой этап проекта, связанного с электроснабжением перспективных месторождений золотодобывающей компании «Полюс».

Также будет проведена модернизация пяти энергообъектов, в том числе ЛЭП «Приангарская…Раздолинская» на 220 кВ. Объем технологического присоединения потребителей увеличится до 165 МВт.

Общая стоимость работ составит 8 млрд рублей.

Энергетики МЭС Сибири (филиал ПАО «Россети») установят на подстанции «Тайга» (220 кВ) дополнительный автотрансформатор (125 МВА) отечественного производства. Не смотря на компактность, оборудование отличается надежностью, сниженными потерями.

Также на подстанции смонтируют четыре батареи статических конденсаторов суммарной мощностью 116 МВАр. Служит для компенсации реактивной мощности в сети и снижения потерь при передаче электроэнергии.

В дальнейшем средства компенсации реактивной мощности (статические тиристорные компенсаторы) будут внедрены на подстанции «Раздолинская» (220 кВ).

Кроме того, планируется модернизация систем противоаварийной автоматики на четырех узловых центрах питания Нижнего Приангарья.

На ЛЭП «Приангарская…Раздолинская» (220 кВ) общей протяженностью 345 км, обеспечивающих выдачу мощности с Богучанской ГЭС, будет смонтирован новый провод с увеличенной пропускной способностью.

Дополнительная мощность необходима для расширения работ на месторождениях Олимпиада и Благодатное в Северо-Енисейском районе. Сейчас там возводится новая золотоизвлекательная фабрика — объект входит в состав КИП «Енисейская Сибирь», направленного на развитие трех регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии.

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