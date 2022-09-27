«Россети» подключатся к системе «выращивания» поставщиков из числа МСП

Компания активно сотрудничает с предпринимателями и намерена расширять эту работу.

За первое полугодие 2022 филиал компании «Россети Сибирь» в Красноярском крае закупил у красноярского малого и среднего бизнеса товаров и услуг на 62 млн рублей. В основном это строительные и электротехнические материалы, запчасти для спецтехники, инструменты и оборудование. Общий же объем закупок у МСП за этот срок составил 266 млн, сообщили в пресс-службе холдинга.

Малый и средний бизнес — важный сектор экономики, который не только берет на себя большую часть сервисных функций, но и является источником новых идей и технологических инноваций», — сказал Андрей Рюмин, глава ПАО «Россети».

По словам Рюмина, сегодня в электросетевом комплексе на малые и средние предприятия приходится порядка трети от общего объема торгов. И компания намерена наращивать сотрудничество на этом направлении. Для этого госкорпорация снизила требования к участникам этого процесса и запустила программу партнерства, к которой уже присоединились 565 малых и средних компаний.

Перспективы и способы расширения сотрудничества «Россетей» с малым и средним бизнесом Андрей Рюмин недавно обсуждал с руководителем «Корпорации МСП» Александром Исаевичем. Суть встречи: участие группы в разработке программы «выращивания» МСП-поставщиков.

Подобная система, считают эксперты, станет мощным стимулом развития и для крупных компаний, так как позволит им эффективнее закрывать свои потребности продукцией малых и средних предпринимателей.

Стратегически же она позволит реализовать политику импортозамещения и создавать в нашей стране новые производства при поддержке госкомпаний», — сказал Исаевич.

Важность такой системы «выращивания» поставщиков признает и председатель комитета «Опоры» по работе с корпоративными госзаказчиками Валерий Шагаев.

Для решения этой задачи необходимо построить систему, при которой у малого бизнеса были бы инвестиции. Если взять как пример ПАО „Россети“, то малый бизнес, и в первую очередь малый производственный бизнес, должен быть обеспечен заказами на долгосрочную перспективу».

За прошлый год «Россети» заключили с малым и средним бизнесом контрактов на 215,7 млрд рублей.

Сегодня предприятия МСП со всей страны поставляют нашим компаниям почти 9 тыс. различных товаров и услуг. Они, наравне с крупными корпорациями, наши надежные партнеры в импортозамещении, развитии и модернизации электросетевого комплекса», — резюмировал Андрей Рюмин.

реклама; rosseti.ru

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