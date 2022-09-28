В экономику Красноярского края за три ближайших года инвестируют минимум 1,5 трлн рублей

Подобный объем вложений ожидается по четырем отраслевым программам. Всего в крае действует 23 подобные программы.

В Красноярском крае утвердили программы развития отраслей экономики региона, сообщили в пресс-службе правительства территории.

Всего таких программ 23. Только по четырем из них ожидаемый объем инвестиций за три года составит почти 1,48 трлн рублей. В частности, речь идет о следующих отраслях:

металлургия −517,8 млрд рублей;

добыча и переработка топливно-энергетических полезных ископаемых — 818,8 млрд рублей;

энергетика — 120 млрд рублей;

машиностроение — 19,2 млрд рублей.

Председатель правительства края Юрий Лапшин отметил, что эти цифры в будущем могут быть скорректированы.

Утверждая сейчас отраслевые программы, мы вынуждены включать определенные допуски в наши прогнозы. В ближайшее время будут определены федеральные сценарные прогнозы, которые внесут определенную ясность. Нужно будет соотнести их с нашими ожиданиями и при необходимости откорректировать отраслевые программы», — сказал он.

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