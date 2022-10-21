Красноярцы могут участвовать в конкурсе экоконтейнеров

Красноярцев приглашают участвовать в конкурсе «Зеленый контейнер», направленный на привлечение внимания к вопросам сортировки, переработки и вторичного использования отходов.

Организатор конкурса — краевая общественная организация «Зеленый кошелек» в партнерстве с компанией РУСАЛ. Участники и победители конкурса получат призы.

В качестве заявок на конкурс рассматриваются выполненные своими руками экоконтейнеры из бывших в употреблении материалов, которые подлежат переработке — картон, алюминий, пластик.

Основные требования: контейнер иметь размеры более 0,5 м длину, 0,3 м в ширину и в высоту, в оформлении необходимо использовать фольгу или фольгированную упаковку.

Для участия в конкурсе принимаются фотографии и презентации самодельных экоконтейнеров, а также рассказ о проблеме рециклинга упаковочных материалов.

Материалы для участия в конкурсе принимаются в электронном виде на электронную почту vedotr@mail.ru до 30 октября 2022. После этого в течении месяца жюри определит победителей.

В конкурсе могут участвовать школы, детские сады, органы власти, частные организации. Мы приглашаем не только Красноярск, но и территории края — Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск, Емельяновский, Березовский, Шарыповский районы и ряд других. Экоконтейнер должен быть не просто коробкой, нужно включить свою фантазию. Пусть это будет интересная, красивая поделка. Приветствуются необычные формы, нестандартное оформление. Завершится этот проект большим «Зеленым балом», где участники в праздничной обстановке получат призы за лучшие экоконтейнеры, а сами они станут экологичными подарками для разных организаций. Это необходимо, чтобы прививать культуру сбора макулатуры и других отходов — ПЭТ-бутылок, пластиковых крышечек, алюминиевых банок. Все это можно переработать и дать сырью вторую жизнь. Важно услышать наш призыв к максимальному сохранению природы!, — сообщила Татьяна Спожакина, организатор конкурса, вице-президент КРОМЭО «Зеленый кошелек».

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте «Зеленого кошелька».

Читайте далее