«Полюс» недополучил в 2022 треть чистой прибыли

Снижение зафиксировано по многим другим показателям компании. Основная причина: сокращение производства золота и его реализации.

За 2022 чистая прибыль золотодобывающей компании «Полюс» составила $1,516 млрд при выручке $4,257 млрд — это ниже, чем в 2021 на 34% и 14% соответственно, сообщает пресс-служба организации.

Сокращение доходов в компании в первую очередь связывают с сокращение реализации золота, которое вызвано снижением объемов производства на Олимпиаде, Благодатном и Наталке. Всего за 2022 «Полюс» реализовал 2,423 млн унций драгоценного металла, что на 11% меньше, чем годом ранее. Свою роль сыграло снижение средней цены реализации аффинированного золота.

Помимо этого на 28% выросли общие денежные затраты компании (ТСС) и 37% — совокупные денежные затраты на производство и поддержание (AISC). По итогу года они составили $519 на унцию и $981 на унцию соответственно. В ряду прочего это повлияло на уменьшение рентабельности по чистой прибыли — с 46% в 2021 до 36% в 2022.

Несмотря на рост показателей ТСС и AISC, „Полюс“ по-прежнему входит в первую десятку мировых производителей по кривой денежных затрат даже на фоне инфляционного давления в мировой металлургии и горной добыче», — сообщили в компании.

По прогнозам золотодобытчиков, в 2023 общие денежные затраты компании удержатся в интервале $500.. 550 на унцию, а объем производства вырастет до 2,8 млн — 2,9 млн унций против 2,541 млн в 2022.

Увеличению производства в годовом сопоставлении, как ожидается, будет способствовать прежде всего повышение содержания золота в переработке на Олимпиаде, поскольку горные работы будут проводиться на участках карьера Восточный с богатой рудой», — говорят в «Полюсе».

Также компания планирует до $1,3…1,4 млрд увеличить объем капитальных вложений. В 2022 они составили $1,119 млрд.

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