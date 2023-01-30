Медики в топ-5 самых дефицитных специалистов в Красноярском крае

Средняя предлагаемая зарплата в сфере медицины в декабре 2022 по региону составила 59,2 тыс. рублей. Это второе место по СФО. За 2022 рост зарплат медиков составил 5%.

В декабре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в сфере «Медицина и фармацевтика» в Красноярском крае составила 59,2 тыс. рублей. Это второй показатель по СФО. Самые высокие зарплаты предлагают медработникам в Иркутской области (60,9 тыс. рублей), самые низкие зарплатные предложения в Алтайском крае (43,2 тыс. рублей). Такие данные приводят аналитики сервиса hh.ru.

Если же сравнивать регионы СФО с точки зрения динамики зарплат медицинским работникам год к году, то лидеры поменяются. Так, самый заметный рост зарплатных предложений для них зафиксирован в Кемеровской области (+16% в декабре 2022 относительно аналогичного периода предыдущего года), на втором месте – Иркутская область (+15%).

Красноярский край на четвертом месте, за год здесь рост зарплат составил +5%. Единственный регион в СФО, где медикам стали предлагать зарплаты ниже, чем год назад – Томская область (-5%).

Максимальное зарплатное предложение в данный момент доступно красноярским врачам со специализацией стоматолог-универсал - от 480 тыс. рублей до вычета налогов. Кроме того, от 300 тыс. рублей на руки предлагают стоматологу-ортопеду, от 250 тыс. рублей на руки - стоматологу-ортодонту.

По итогам декабря 2022, красноярские врачи рассчитывают на зарплату 52,5 тыс. рубей в среднем, по сравнению с 2021 годом эта сумма выросла на 8%.

При этом медработники по-прежнему входят в топ-5 самых дефицитных специалистов в регионе. В 2022 году на одну вакансию для них приходилось, в среднем, всего 0,9 резюме, при норме 5-6 резюме на вакансию.