Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.05
78,61
86,99
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Красноярска превысила 100 тысяч рублей

Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Красноярска превысила 100 тысяч рублей
Иллюстрация: freepik / freepik

Красноярскстат рассказал о средней стоимости жилья в I квартале 2023 в новостройках и на вторичном рынке.

#НОВОСТИ
Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке в конце марта составляла 100589 рублей, а на вторичном рынке – 80815 рублей.
 
Если сравнивать I квартал 2023 и IV квартал 2022, то цены на новостройки выросли на 1,9%, а на вторичном рынке — на 0,4%. Элитные новые квартиры подорожали на 1,9%, квартиры среднего качества – на 1,8 %. 
 
На вторичном рынке на 3,2 % подорожали квартиры улучшенного качества, а элитные, наоборот, снизились, на 5,7 %. Жилье низкого качества подешевело на 1,9 %, квартиры среднего качества – на 0,7 %.
 
Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Аграриям Красноярского края возместили затраты на урожай зерновых прошлого годаАграриям Красноярского края возместили затраты на урожай зерновых прошлого года
  • В красноярском ТРЦ «Планета» на месте Pull & Bear открылся другой магазинВ красноярском ТРЦ «Планета» на месте Pull & Bear открылся другой магазин
  • Дмитрий Гурьев стал руководителем администрации Ленинского района КрасноярскаДмитрий Гурьев стал руководителем администрации Ленинского района Красноярска
  • АРБАН начал застройку бывшей судоверфи в КрасноярскеАРБАН начал застройку бывшей судоверфи в Красноярске
  • Михаил Котюков посетил проблемные долгострои КрасноярскаМихаил Котюков посетил проблемные долгострои Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.