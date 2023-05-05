Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Красноярска превысила 100 тысяч рублей
Красноярскстат рассказал о средней стоимости жилья в I квартале 2023 в новостройках и на вторичном рынке.
Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке в конце марта составляла 100589 рублей, а на вторичном рынке – 80815 рублей.
Если сравнивать I квартал 2023 и IV квартал 2022, то цены на новостройки выросли на 1,9%, а на вторичном рынке — на 0,4%. Элитные новые квартиры подорожали на 1,9%, квартиры среднего качества – на 1,8 %.
На вторичном рынке на 3,2 % подорожали квартиры улучшенного качества, а элитные, наоборот, снизились, на 5,7 %. Жилье низкого качества подешевело на 1,9 %, квартиры среднего качества – на 0,7 %.
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