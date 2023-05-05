Ипотека в Красноярском крае снова пошла в рост

Объемы выдачи жилищных кредитов в регионе начали расти, хоть остаются ниже, чем в прошлом году.

В феврале 2023 банки, работающие в Красноярском крае, выдали 9 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 50% больше, чем месяцем ранее, рассказали в красноярском отделении Банка России.

Однако даже февральские объемы оказались ниже, чем было в декабре 2022, когда было выдано 15 млрд рублей.

В декабре красноярцы, которые собирались взять ипотеку, старались успеть сделать это до изменения условий льготных программ, что привело к росту спроса. У людей были опасения, что завершатся программы льготной ипотеки, тогда же появились новости о том, что в случае их продления ставки повысятся», — комментирует управляющий красноярским ЦБ Сергей Журавлев.

Также он отмечает, что ставки по этим программам действительно увеличились — с 7% до 8%. В итоге средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в Красноярском крае составила 8,86% (+0,76 п.п. к 2022).

Чтобы сохранить баланс темпов ипотечного кредитования, с 30 мая у банков появится обязанность формировать дополнительные резервы по кредитам с полной стоимостью существенно ниже рынка, которые выданы после 15 марта. Это приведет к снижению объемов выдачи ипотеки с экстремально низкими нерыночными ставками, которые достигаются за счет завышения стоимости жилья», — уточнил Журавлев.

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