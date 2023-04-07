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Красноярцев стала меньше интересовать вторичная недвижимость

Красноярцев стала меньше интересовать вторичная недвижимость
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: vk.com/feelek

Возможно, это связано с ценами, которые заметно прибавили.

#НОВОСТИ

В первом квартале 2023 объем предложения на рынке вторичной недвижимости в Красноярске год к году вырос на 11,5%, но спрос при этом сократился на 4,4%. Об этом рассказали в «Авито Недвижимость».

Если же сравнивать первые три месяца этого года с последними тремя прошлого, то сокращение предложения и спроса составило 2,6% и 1,3% соответственно.

А вот цены пошли вверх: за год они выросли на 9,1%. В итоге средняя цена квадратного метра увеличилась до 94 118 рублей.

В целом по России объем предложения вторички вырос на 14,5%, а спрос снизился на 3,5%. Цена же «квадрата» увеличилась на 14,5%.

Мы прогнозируем, что спрос на вторичном рынке недвижимости в ближайшее время начнет восстанавливаться: вторичное жилье получает импульс из-за высоких цен на новостройки. Цены, вероятно, также будут расти, а предложение будет убывать. Квартальные данные это подтверждают», — говорит руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

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Это далеко не самая большая разница среди сибирских городов — есть и такие, где она доходит почти до 30%.

Более 50% строящегося в СФО жилья возводится в Красноярске и Новосибирске

За 2022 в Сибири ввели больше восьми млн квадратных метров жилья — 52% пришлось на индивидуальное строительство.

Ипотека в Красноярском крае потеряла в числе и объеме

Однако по этим показателям регион все равно оказался первым по Сибири и вошел в первую десятку по России.

Автор: Петр Савельев
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