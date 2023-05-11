Красноярцы за год проели в кафе и ресторанах по 15 тыс. рублей на человека

За прошлый год оборот краевого общепита вырос примерно на 9%, что существенно меньше, чем еще год назад.

Оборот предприятий общественного питания в Красноярском крае за 2022 составил 14 867 рублей на душу населения. Об этом сообщили в Красноярскстате. По сравнению с 2021 этот показатель увеличился на 24%.

В целом же годовой оборот краевого общепита составил 42,4 млрд рублей, что на 9,2% больше, чем годом ранее. Стоит однако отметить, что в 2021 относительно 2020 прирост был на уровне 32%.

Основная доля продаж краевого общепита пришлась на малый бизнес — 57,9% от общего оборота в сегменте.

Читайте также:

В Красноярском крае нарастили объем производства пищевых продуктов

За январь - февраль 2023 предприятия края заметно увеличили объём производства некоторых продуктов питания. Об этом сообщили в Красноярскстате.

111 млрд превысил оборот розничной торговли в 1 кв. 2023

Из них почти 56 млрд пришлись на февраль 2023.

Оборот красноярского общепита превысил доковидный уровень

Основной рост показала доставка и заведения быстрого питания.